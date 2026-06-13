Xã Hạ Hòa kiên quyết không để chậm trễ thủ tục hành chính của người dân

Với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn đạt cao, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa đang khẳng định hiệu quả của mô hình hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã góp phần đưa Hạ Hòa trở thành điểm sáng trong giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng và niềm tin của người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa để thực hiện các TTHC và được cán bộ, công chức tận tình hỗ trợ. Với mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ, trả kết quả tại chỗ) và tinh thần phục vụ lấy người dân làm trung tâm, Trung tâm đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt các khâu trung gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao mức độ hài lòng khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Đồng chí Kiều Thị Thanh Huyền - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa cho biết: “Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới để giải quyết TTHC nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. Mỗi cán bộ đều xác định tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong và ngoài giờ hành chính khi cần thiết. Chúng tôi nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa triển khai chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công và nâng cao kỹ năng số. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, công chức trực tiếp đến các khu dân cư để hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC trực tuyến, cài đặt và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số như VNeID, bảo hiểm xã hội số cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Xã Hạ Hòa có nhiều người dân làm việc tại các khu công nghiệp hoặc bận rộn trong mùa vụ. Do đặc thù đó, đội ngũ cán bộ phải tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính - kể cả ngày nghỉ cuối tuần, để đến tận nhà hỗ trợ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Văn Tuấn ở Khu 2 chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi làm TTHC hay sử dụng các ứng dụng số như VNeID, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Với chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, cán bộ xã đến tận nhà hướng dẫn rất cụ thể, dễ hiểu và nhiệt tình. Không chỉ giúp tôi hoàn thành các thủ tục cần thiết, các anh chị còn hướng dẫn cách tự thực hiện trên điện thoại để sử dụng lâu dài. Chương trình thực sự thiết thực, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ công”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đợt cao điểm 45 ngày xử lý dứt điểm hồ sơ TTHC tồn đọng, quá hạn, UBND xã đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 3.002 hồ sơ TTHC, trong đó 2.897 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đến nay, đã giải quyết 2.953 hồ sơ, trong đó 2.908 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,47%; 49 hồ sơ đang giải quyết đều còn trong hạn.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. Tỷ lệ TTHC được cấp kết quả điện tử đạt 97,84%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 99%. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 18/18 điểm. Chỉ số chất lượng quản trị công đạt 96,55 điểm, xếp thứ 57/148 xã, phường.

Những kết quả trên cho thấy sự quyết tâm của địa phương trong nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ tồn đọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa hỗ trợ người dân Khu 1 tiếp cận các dịch vụ công trên điện thoại di động.

Đồng chí Phùng Thế Tài - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Hòa khẳng định: Phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, Trung tâm đã quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc, rà soát chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ để bảo đảm hoàn thành đúng và trước hạn. Mục tiêu của Trung tâm là không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm muộn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Trung tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ hoạt động chuyên môn.

"Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tiếp nhận, phân loại thông tin, hỗ trợ tra cứu, tư vấn và hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Đây sẽ là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, tăng tính chính xác trong xử lý hồ sơ và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ" - đồng chí Phùng Thế Tài nhấn mạnh.

Đức Anh