Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II

Ngày 29/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng các hội viên mới được kết nạp.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng các hội viên mới được kết nạp.

6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình đội ngũ trí thức, hội viên và các tổ chức thành viên. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các hội thành viên được tăng cường; việc hoàn thiện hồ sơ kết nạp hội viên, thành lập các cụm thi đua và đẩy mạnh phối hợp với các hội ngành, cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan đã góp phần mở rộng phạm vi hoạt động, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục được nâng cao về chất lượng, từng bước khẳng định vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc cung cấp luận cứ khoa học, phản ánh ý kiến của đội ngũ trí thức và tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Cùng với đó, các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, tập hợp đội ngũ trí thức, hợp tác và các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai theo đúng kế hoạch.

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã báo cáo kết quả Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ đối với Thường trực, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kết nạp thêm các hội viên tập thể gồm: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc, Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Trung tâm Phát triển Công nghệ Tây Bắc và Công ty Cổ phần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đặng Thưởng