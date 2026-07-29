Ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng y tế

Xác định ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới.

Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện các chủ trương về phát triển KHCN và chuyển đổi số, ngành Y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Công tác xây dựng, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối và liên thông dữ liệu y tế được đẩy mạnh, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái y tế số.

Đến nay, 100% bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 100% cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID. Việc kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ. 100% trạm y tế sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành trong quản lý khám, chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và quản lý bệnh không lây nhiễm.

Ngành Y tế cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn và quản lý, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Không chỉ đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành Y tế còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tăng cường nghiên cứu khoa học, tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật mới. Các bệnh viện tuyến tỉnh triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng gắn với thực tiễn, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến quy trình chuyên môn và ứng dụng hiệu quả các thành tựu y học hiện đại.

Với định hướng phát triển trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng, bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển các trung tâm chuyên sâu. Hiện, bệnh viện đã làm chủ trên 70% danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt và thực hiện 100% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai thường quy, giúp người bệnh được điều trị ngay tại tỉnh thay vì phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Cùng với phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số y tế. Trong đó, đã triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), quản lý điều hành theo mô hình bệnh viện thông minh; hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trung tâm xét nghiệm đạt ISO 15189:2022. Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng số không chỉ giúp rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, điều trị mà còn tối ưu hóa công tác quản lý, tạo môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân.

Đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Nguyễn Thị Hải ở phường Việt Trì chia sẻ: “Hiện nay, thủ tục khám bệnh thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần căn cước công dân là có thể đăng ký khám, kết quả xét nghiệm được trả nhanh, bác sĩ tư vấn kỹ. Gia đình tôi rất yên tâm vì nhiều kỹ thuật hiện đại đã thực hiện được ngay tại bệnh viện tỉnh”.

Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo bước chuyển rõ nét trong hoạt động của ngành Y tế. Từ khâu tiếp đón, quản lý hồ sơ bệnh án đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh đều được số hóa, giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với đội ngũ y, bác sĩ, việc khai thác dữ liệu trên môi trường số hỗ trợ đưa ra quyết định điều trị nhanh, chính xác hơn; đồng thời giảm áp lực về hồ sơ giấy để dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng lên. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại tuyến tỉnh. Các chỉ tiêu về giường bệnh, tỷ ệ bác sĩ trên một vạn dân đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế năm 2025 đạt trên 92%. Kết quả trên phản ánh những chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của ngành.

Thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ tiếp tục xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển. Ngành sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu y tế đồng bộ, kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Anh Thơ