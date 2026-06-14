Nghiên cứu mới mở ra hướng nâng cao tỷ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố phát hiện quan trọng về nguyên nhân khiến phôi người ngừng phát triển ở giai đoạn sớm, một trong những rào cản lớn đối với hiệu quả của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo thông tin từ Đại học Thanh Hoa ngày 12/6, nhóm nghiên cứu đã lần đầu tiên trên thế giới ghi lại liên tục trong 5 ngày quá trình phát triển của phôi người trước khi làm tổ bằng công nghệ hiển vi tiên tiến. Thống kê lâm sàng cho thấy, trong 5 ngày từ khi thụ tinh đến khi hình thành phôi nang, hơn một nửa số phôi người ngừng phát triển và không thể cấy vào tử cung, làm giảm đáng kể tỷ lệ thành công của IVF.

Thông qua phân tích hơn 2.000 lần phân chia tế bào từ trên 150 phôi người và khỉ, nhóm nghiên cứu phát hiện hơn 70% phôi ngừng phát triển sớm đều gặp bất thường ở cấu trúc “thoi vô sắc” trong lần phân cắt thứ hai. Đây là cấu trúc đóng vai trò phân chia nhiễm sắc thể trong quá trình tế bào phân bào.

Các nhà khoa học cho biết, bất thường này có thể dẫn đến sai lệch nhiễm sắc thể và khiến chu kỳ tế bào của phôi bị dừng lại chỉ sau vài lần phân chia tiếp theo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò then chốt của “trung thể” - bộ phận điều phối hình thành thoi vô sắc. Khi số lượng trung thể bất thường, nguy cơ xuất hiện lỗi phân bào tăng cao.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm can thiệp bằng cách sử dụng chất ức chế ở nồng độ phù hợp trong giai đoạn phân cắt thứ hai, giúp nâng tỷ lệ tế bào có trung thể bình thường từ 40% lên 80%, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ sai sót mà không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này mở ra hướng đi mới trong phòng ngừa và điều trị tình trạng phôi ngừng phát triển sớm, góp phần nâng cao hiệu quả của các phương pháp hỗ trợ sinh sản trong tương lai.

Theo VOV