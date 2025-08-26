Singapore thả gần 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza

Singapore ngày 25/8 tuyên bố đã thực hiện thành công nhiệm vụ thả gần 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza.

Bộ Quốc phòng Singapore hôm qua tuyên bố, lực lượng không quân Singapore đã phối hợp với các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza từ ngày 12 - 25/8.

Không quân Singapore thả hàng viện trợ xuống dải Gaza. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore

Hàng hóa viện trợ từ Singapore gồm thuốc men và thực phẩm, nằm trong gói viện trợ nhân đạo thứ 9 Singapore dành cho người dân ở Dải Gaza. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết thêm, sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, máy bay của không quân Singapore đã trở về căn cứ quân sự an toàn.

Tướng Kelvin Fan, Tư lệnh Không quân Singapore khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ phản ánh sự sẵn sàng tác chiến và khả năng triển khai nhiệm vụ lập tức ngay khi có yêu cầu của không quân Singapore. Đây là lần thứ 2 không quân Singapore thực hiện nhiệm vụ thả hàng viện trợ nhân đạo tại khu vực. Nhiệm vụ đầu tiên được thực hiện vào ngày 20/3/2024 và cũng nhằm chuyển hàng viện trợ đến người dân Palestine.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/8, Malaysia tuyên bố viện trợ thêm gần 25 triệu USD cho người dân Palestine. Chính phủ Malaysia đang hợp tác với một số quốc gia và tổ chức quốc tế để tổ chức các đoàn tàu vận chuyển hàng cứu trợ thiết yếu đến Dải Gaza. Theo đó, một đoàn tàu cứu trợ dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 31/8 và một đoàn khác sẽ khởi hành vào ngày 4/9.

