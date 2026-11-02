Suy tạng, nguy kịch vì “thải độc”

Nhiều phương pháp “làm sạch cơ thể”, “đào thải độc tố”, “phục hồi chức năng gan, thận” chưa được kiểm chứng nhưng vẫn thu hút người làm theo. Thực tế tại các bệnh viện cho thấy, những liệu trình này tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nội tạng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân nguy kịch do tự ý truyền dịch nhằm “thải độc” tại nhà. Ảnh: BVCC.

Trả giá đắt vì những liệu trình “thanh lọc” cơ thể

Chỉ với mong muốn “thải độc gan”, một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội đã phải trải qua những ngày điều trị hồi sức tích cực trong tình trạng suy đa tạng. Người bệnh có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Thay vì thăm khám và kiểm soát bệnh theo chỉ định, bà tự truyền Glutathione tại nhà, loại sản phẩm được giới thiệu có tác dụng “thải độc gan”, “bổ gan” và làm trắng da.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân thực hiện truyền dịch trong nhiều ngày. Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh xuất hiện rét run, sốt cao, đau bụng. Sau đó, bà được đưa đến một phòng khám tư nhân và tiếp tục được truyền thuốc giảm đau. Không lâu sau, bệnh nhân nôn ói, tụt huyết áp nghiêm trọng, phải chuyển cấp cứu.

Tình trạng người bệnh diễn biến phức tạp với sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan. Bệnh nhân phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt nội khí quản và thở máy. Sau khoảng 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các biểu hiện suy đa tạng từng bước cải thiện, song người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân và phải tiếp tục hỗ trợ hô hấp.

ThS.BS Mạc Duy Hưng - Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, việc tự ý tiêm truyền các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “thải độc”, “bổ gan” tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ đến nhiễm khuẩn và các biến chứng nguy hiểm khác. Riêng nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó ở bệnh nhân này cần được đánh giá trên cơ sở xét nghiệm và diễn biến lâm sàng, không thể chỉ dựa vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để khẳng định nguyên nhân.

Điều đáng nói, người bệnh vốn đã mắc viêm gan B mạn tính, một bệnh lý cần được theo dõi và điều trị chuyên khoa. Việc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là “thải độc gan” không thể thay thế thuốc kháng virus khi có chỉ định, càng không bảo đảm cải thiện chức năng gan.

Đừng để những lời quảng bá thay thế bằng chứng y khoa

Trên mạng xã hội, không khó bắt gặp các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm “thải độc” bằng thực phẩm chức năng, nước chanh đậm đặc, nhịn ăn, thụt tháo đại tràng hay phơi nắng giữa trưa. Điểm chung là những phương pháp này thường được giới thiệu như giải pháp đơn giản, ít tốn kém, có thể cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe cùng lúc, thậm chí hỗ trợ chữa các bệnh hiểm nghèo.

Với những phương pháp được giới thiệu nhằm “giải độc gan”, BS Nguyễn Anh Tuấn - Khoa Điều trị Gan - Mật - Tụy (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, gan khỏe mạnh có khả năng chuyển hóa và thải trừ nhiều chất có hại thông qua các cơ chế sinh lý tự nhiên. Hiện không có cơ sở khoa học đáng tin cậy để khẳng định những liệu trình “giải độc gan” phổ biến có thể cải thiện chức năng gan ở người khỏe mạnh.

Theo BS Nguyễn Anh Tuấn, thực tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghi nhận những trường hợp tự sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng để “giải độc gan” hoặc điều trị bệnh gan mật nhưng bệnh không cải thiện, thậm chí tiến triển nặng hơn.

Một nguy cơ khác cũng cần được nhận diện là việc tin vào các liệu pháp “thải độc” có thể khiến người dân trì hoãn thăm khám, bỏ qua phương pháp điều trị đã được chứng minh. Với những bệnh lý như viêm gan virus, ung thư hay bệnh thận mạn tính, sự chậm trễ ấy đôi khi để lại hậu quả không thể khắc phục.

Từ thực tế điều trị, BS Mạc Duy Hưng nhấn mạnh, tiêm truyền là thủ thuật y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp, tại cơ sở đủ điều kiện chuyên môn và có phương tiện xử trí cấp cứu. Người dân không nên tự sử dụng các sản phẩm được quảng cáo “thải độc”, “bổ gan” qua đường truyền, đặc biệt khi chưa được bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe.

Theo https://daidoanket.vn/suy-tang-nguy-kich-vi-thai-doc.html

Theo Báo Đại đoàn kết