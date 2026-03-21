Tam Sơn: Vững bước trên hành trình đổi mới

Dòng sông Lô chảy qua địa phận xã Tam Sơn không chỉ bồi đắp phù sa cho những nương ngô, bãi mía, mà còn là chứng nhân cho một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng. Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, Tam Sơn hôm nay không còn là những đơn vị hành chính riêng lẻ, mà đã trở thành một chỉnh thể thống nhất, đang vận hành với “tư duy số” và định hướng “nông nghiệp hàng hóa”, từng bước khẳng định vị thế trên vùng Đất Tổ Phú Thọ.

Một góc xã Tam Sơn hôm nay.

Luồng sinh khí mới" sau cuộc chuyển mình lịch sử

Tháng 3/2026, trên những tuyến đường bê tông khang trang nối liền từ trung tâm xã đến các khu dân cư, diện mạo Tam Sơn mới hiện lên rõ nét. Ít ai hình dung được khối lượng công việc lớn mà chính quyền địa phương đã triển khai sau ngày 1/7/2025 - thời điểm thị trấn Tam Sơn sáp nhập với các xã Tân Lập và Đồng Quế, mở ra không gian phát triển mới.

Sau sáp nhập, Tam Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 60 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 121 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,2 triệu đồng/năm. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Gia đình Bà Lê Thị Hòa xã Tam Sơn trồng hơn 3.000m2 thanh long ruột đỏ mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Nếu như trước đây, nhắc đến Tam Sơn là nhắc đến những nương ngô, bãi mía tự cung tự cấp, thì nay, diện mạo nông thôn đã thay đổi căn bản nhờ “luồng sinh khí” từ Nghị quyết về chuyển đổi số. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Với tổng diện tích gieo trồng 1.765ha, người dân đã mạnh dạn đưa vào các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, nho, dưa chuột và đặc biệt là đặc sản “bí tiến vua”. Chăn nuôi cũng có sự dịch chuyển ngoạn mục sang hướng trang trại, chiếm tới 50% cơ cấu ngành nông nghiệp với tổng thu nhập lên tới 156 tỷ đồng.

Song song với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hạ tầng số từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 90,2%; 100% cán bộ sử dụng thành thạo kỹ năng số; toàn bộ văn bản của cơ quan Đảng được ký số trên môi trường điện tử. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ.

Anh Khổng Văn Bắc, xã Tam Sơn chia sẻ khi đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến: "Chúng tôi không còn phải chờ đợi lâu. Mọi thủ tục giờ đây đều có thể theo dõi qua điện thoại thông minh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Sơn hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Xây dựng Đảng - “Cái gốc” cho sự phát triển bền vững

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Tam Sơn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng chí Lê Đăng Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đảng bộ xã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn phát triển địa phương.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Tam Sơn chủ động rà soát, hồ sơ quần chúng ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng.

Công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần trẻ hóa đội ngũ. Trong quý I/2026, toàn xã đã kết nạp 17 đảng viên, đạt 31% kế hoạch năm. Đáng chú ý, có 12 quần chúng ưu tú được kết nạp trước khi lên đường nhập ngũ, thể hiện sự quan tâm bồi dưỡng lực lượng kế cận ngay từ cơ sở.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tam Sơn tiếp tục quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa. Toàn xã có 7/31 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Những giá trị truyền thống được bảo tồn, hài hòa với nhịp sống hiện đại. Hồn cốt của làng quê đất Tổ vẫn được bảo tồn vẹn nguyên giữa dòng chảy của sự phát triển.

Tháp Bình Sơn, xã Tam Sơn điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2026, Tam Sơn đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 72 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 0,45%. Tầm nhìn đến năm 2045, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế năng động với khoảng 400 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp khoảng 60% vào ngân sách.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của Nhân dân và định hướng phát triển rõ ràng, Tam Sơn đang từng bước khẳng định vai trò là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Thắng