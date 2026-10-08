Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp

Ngày 8/10, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn vệ sinh lao động cho trên 500 đại biểu đại diện cho 330 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được phổ biến và hướng dẫn những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, tập trung vào tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quy trình thực hiện.

Tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệpCác đại biểu dự lớp tập huấn.

Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình tai nạn lao động; hướng dẫn phân loại, khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về những hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lớp tập huấn giúp các đại biểu cập nhật các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn lao động, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế. Qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Trường Giang


Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Đại biểu Xử phạt vi phạm hành chính Doanh nghiệp an toàn vệ sinh lao động chính sách bảo hiểm Môi trường làm việc văn bản quy phạm pháp luật An toàn lao động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long