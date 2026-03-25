Tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Sáng 25/3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc; các cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập. Không tiến hành điều tra đối với các cơ quan có hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, cũng như các đơn vị thuộc ngành Công an và Quân đội.

Cuộc điều tra CSHCSN năm 2026 tập trung thu thập 5 nhóm thông tin chính, gồm: nhóm thông tin nhận dạng và phân loại đơn vị điều tra (thông tin định danh, ngành hoạt động chính, loại hình tổ chức); nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; nhóm thông tin về sản phẩm, kết quả thu - chi; nhóm tình hình ứng dụng khoa học công nghệ (bao gồm chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử) và nhóm thông tin chuyên đề chuyên sâu như tài sản, đất đai, năng lượng, biên chế.

Thời gian điều tra được điều chỉnh sớm hơn so với các kỳ trước, bắt đầu từ ngày 1/4/2026 và kết thúc vào ngày 15/5/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn chi tiết về phương án điều tra, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thực hiện, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu, bảo đảm đúng quy trình, quy định và yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, cuộc điều tra CSHCSN năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp bức tranh toàn diện, chính xác về thực trạng tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân. Chú trọng nâng cao chất lượng thu thập thông tin, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình điều tra; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng cũng lưu ý việc bảo mật thông tin, công tác tổng hợp, công bố dữ liệu đảm bảo minh bạch theo quy định nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ.

Lê Minh