Tập huấn ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non

Sáng 26/3, tại Trường Mầm non Đồng Thịnh (xã Sông Lô), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý phụ trách cụm chuyên môn số 1 và cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán các đơn vị trong tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên cùng dự, theo dõi hoạt động dạy minh họa tiết học ứng dụng STEAM, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (tạo hình) với chủ đề: Tết và mùa xuân; đề tài ứng dụng STEAM “Thiết kế mô hình cây bông làng Thượng Yên”. Đồng thời, theo dõi, tham gia các hoạt động và tham quan, trưng bày sản phẩm STEAM, gồm: Tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm xem video báo cáo chuyên đề, thảo luận...

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng STEAM cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp trẻ khám phá, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương (lễ hội, làng nghề, ẩm thực truyền thống, trò chơi dân gian, di tích lịch sử...). Đồng thời, giúp trẻ phát triển toàn diện ở 5 lĩnh vực theo chương trình giáo dục mầm non thông qua phương pháp học bằng chơi, trải nghiệm thực tiễn. Đây cũng là diễn đàn để các cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 26-27/3.

Chương trình là diễn đàn để các cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Lê Hoàng