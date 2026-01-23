Tập trung gieo cấy lúa xuân

Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung gieo cấy vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ, bảo đảm vụ xuân đạt kết quả cao nhất. Đây là vụ sản xuất chính, đóng vai trò then chốt, làm tiền đề cho sản xuất nông nghiệp trong năm.

Bà con nông dân xã Đào Xá gieo cấy trà xuân sớm.

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp, kèm mưa phùn càng tăng thêm cảm giác buốt giá. Tuy vậy, ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, bà con nông dân vẫn ra đồng từ sớm vừa gieo cấy, vừa làm đất, bừa mượt, xuống giống để gieo cấy vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ.

Dừng tay nghỉ sau mấy lượt bừa vỡ, bà Hà Thị Bình, khu Nhang Quê, xã Thanh Sơn cho biết: Chúng tôi phải tranh thủ làm đất, gieo mạ và cấy theo trà xuân sớm để tránh khả năng bị ảnh hưởng của lũ tiểu mãn. Đây là vụ chính nên chúng tôi sẽ tập trung đầu tư để đạt được hiệu quả cao nhất. Cày vỡ xong, gia đình tôi sẽ đổ thêm phân xanh rồi bừa mượt trước khi gieo cấy để vừa hạn chế sử dụng phân hóa học, giảm chi phí vừa hồi sinh cho đất ruộng.

Theo kế hoạch, vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa. Năng suất dự kiến sẽ đạt hơn 62,2tạ/ha; tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn. Bên cạnh cây lúa, trong vụ xuân toàn tỉnh cũng đặt ra kế hoạch gieo trồng khoảng 22,6 nghìn ha ngô và 12,6 nghìn ha rau xanh các loại; 5,3 nghìn ha lạc; 1,68 nghìn ha khoai lang và một số loại cây trồng khác.

Đến nay, bà con nông dân đang tập trung gieo cấy trà xuân sớm, hoàn thành việc làm đất và xuống giống để chuẩn bị gieo cấy trà xuân muộn. Để bảo đảm cho lúa phát triển ổn định, giảm tối đa thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, đối với diện tích đã cấy, bà con đã chủ động lấy nước vào ruộng bảo đảm giữ ấm cho lúa mới cấy. Đối với diện tích mạ đã gieo, đều được che phủ nilon tránh rét cho mạ non.

Bà con nông dân xã Phùng Nguyên chuẩn bị mạ cấy trà xuân sớm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Yến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh: Đối với vụ xuân năm nay, trên cơ sở chủ trương, định hướng của tỉnh, các địa phương cần bám sát tình hình sản xuất, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt phù hợp với thực tế, cấy hết diện tích theo kế hoạch, tránh tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ.

Chỉ đạo thực hiện tốt cơ cấu trà, giống, thực hiện gieo mạ đúng khung lịch thời vụ của tỉnh. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai gắn với xây dựng cánh đồng một giống để áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm đạt được kết quả cao nhất trong vụ Xuân.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã chuẩn bị giống đủ số lượng, đúng cơ cấu, phân bón, nước tưới, vật tư nông nghiệp khác theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2026 đã triển khai. Ngành nông nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn cử cán bộ phối hợp với các địa phương bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho mạ, theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh việc gieo cấy, chăm bón cho phù hợp, tránh gieo mạ quá sớm.

Khuyến cáo nông dân gieo cấy lúa xung quanh tiết lập xuân, tránh gieo cấy, bón phân đạm cho mạ khi nhiệt độ xuống thấp dưới 160C. Đối với các loại cây ngô, lạc, đậu... ngoài gieo trồng đúng thời vụ, nông dân cần tranh thủ độ ẩm đất để gieo trồng và sử dụng các loại giống cây trồng tốt, đúng cơ cấu của ngành nông nghiệp và không gieo trồng trong những ngày nhiệt độ thấp dưới 150C.

Chủ động chống rét cho mạ khi xuống giống.

Để hạn chế tối đa việc bà con mua phải vật tư kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử các đơn vị phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung cấp giống, vật tư chất lượng, theo đúng bộ danh mục đã được ban hành.

Đồng thời yêu cầu các công ty thủy lợi chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông phối hợp với các địa phương tổ chức lấy nước theo các đợt cấp nước do các nhà máy thủy điện mở cửa xả, bảo đảm tích trữ đủ nước phục vụ giữ ấm cho lúa đã cấy và gieo cấy trà xuân muộn.

Nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương cũng cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, sẵn sàng các phương án phòng, chống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong trường hợp có thiên tai xảy ra.

Quân Lâm