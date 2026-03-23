Tập trung gỡ khó công tác bồi thường, tái định cư các dự án trọng điểm

Ngày 23/3, tại Ban Quản lý (BQL) dự án khu vực Hòa Bình, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn khu vực Hòa Bình. Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; BQL dự án khu vực Hòa Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình cùng đại diện UBND các xã, phường: Kim Bôi, Mường Động, Nật Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Cao Dương, Yên Trị, Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai, Mường Bi, Toàn Thắng, Thống Nhất, Thanh Sơn, Mường Hoa, Thung Nai, Yên Phú, Nhân Nghĩa, Tân Hòa, Cao Phong, Mai Châu, Mai Hạ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kết luận hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo BQL dự án khu vực Hòa Bình đã báo cáo tổng thể tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm. Trong đó có các dự án lớn như: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+000 - Km53+000); đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội); đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436; cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện khác.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tổng thể tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, một số dự án hạ tầng dân sinh, thủy lợi, môi trường và văn hóa cũng được đề cập như: Hồ chứa nước Cánh Tạng; hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình (cũ) sử dụng vốn ODA; dự án kết nối giao thông và thủy lợi sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; công trình cấp bách đê ngăn lũ chống ngập vùng hạ du sông Đà; cụm trường học của phường Tân Hòa; Khu không gian bảo tồn Di sản văn hóa Mo Mường gắn với phát triển du lịch.

Theo báo cáo, công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB các dự án do BQL dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư đang được triển khai tích cực, cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Nhiều dự án đã hoàn thành bàn giao phần lớn mặt bằng cho đơn vị thi công, với tỷ lệ đạt từ khoảng 30% đến trên 90%, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đại diện lãnh đạo xã Lương Sơn phát biểu về những khó khăn trong triển khai thực hiện dự án đường liên kết vùng kết nối Lương Sơn với Xuân Mai (Hà Nội).

Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ giữa các dự án. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do việc xác định giá đất cụ thể còn chậm; quỹ đất tái định cư ở một số địa phương còn thiếu; công tác xác minh nguồn gốc, pháp lý đất đai gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận, chưa phối hợp trong kiểm đếm, chưa nhận tiền bồi thường, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ GPMB.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Mai nêu những khó khăn liên quan đến dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trong quá trình thảo luận, lãnh đạo UBND các xã, phường đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai tại địa phương, đồng thời nêu rõ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí đủ nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường nhân lực cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tại cơ sở; chỉ đạo các sở, ngành sớm tham mưu xác định và phê duyệt giá đất cụ thể. Đồng thời, cần có hướng dẫn kịp thời để tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai và GPMB.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình nêu những khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án đường liên kết vùng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, BQL dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền các địa phương trong việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thời gian qua.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh nêu lên những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án đối với phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Trong đó, cần rà soát kỹ quy mô các khu tái định cư, đảm bảo phù hợp với số lượng hộ dân thuộc diện di dời, bố trí tái định cư.

UBND các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt phương án bồi thường đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương và đơn vị tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

Cuộc họp được đánh giá là bước rà soát quan trọng nhằm tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo động lực thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Mạnh Hùng