Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án lớn, trọng điểm

Sáng 26/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và tình hình triển khai các dự án lớn, trọng điểm theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao đến nay hơn 4.113 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch năm 2026 và vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang. Đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân được 51,749 tỷ đồng, đạt 1,26% kế hoạch; ước giải ngân hết quý I/2026 đạt khoảng 207 tỷ đồng, tương đương 5,03% kế hoạch.

Tiến độ giải ngân các dự án chậm chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm; việc xác định giá đất để lập phương án bồi thường chưa kịp thời do chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất; thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Bên cạnh đó, việc thẩm định, phê duyệt dự toán trích đo bản đồ thu hồi đất chưa thống nhất về thẩm quyền; công tác quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã hoàn thành còn chậm.

Ngoài ra, một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể giải ngân; nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất đắp khan hiếm, giá vật liệu tăng cao; khó khăn trong bố trí bãi đổ thải; một số dự án chưa được bố trí đủ nguồn vốn vay lại theo yêu cầu của các nhà tài trợ. Việc tiếp nhận số lượng lớn dự án từ cấp huyện trước đây với hồ sơ chưa đầy đủ cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc rà soát tiến độ từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm theo kế hoạch. Chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các khoản tạm ứng quá hạn.

Đối với các sở, ngành liên quan, đồng chí Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất nông nghiệp phục vụ tính tiền bồi thường; thông báo cụ thể trữ lượng các mỏ, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tham mưu cấp phép khai thác, bảo đảm nguồn vật liệu san lấp phục vụ các dự án đầu tư công.

Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan chủ động quy hoạch vị trí các điểm đổ thải, khu tái định cư; tiếp tục khảo sát, công bố và cập nhật kịp thời giá vật liệu xây dựng, nhất là những loại có biến động lớn.

Sở Tài chính chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tham mưu giao chỉ tiêu giải ngân cụ thể đến từng chủ đầu tư, đơn vị; xác định rõ nguyên nhân đối với các dự án chậm để có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời chủ động tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, nhu cầu bổ sung vốn.

