Tàu chở LNG đầu tiên tiến vào eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Hiện tại, tàu Disha đóng vai trò “thăm dò” tuyến đường chiến lược này, đang đi qua khu vực phía Bắc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và tiến sát vùng biển Oman để chuẩn bị đi vào eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Disha đang bắt đầu tiến về phía eo biển Hormuz sau hơn ba tháng mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.

Động thái tiên phong này diễn ra ngay sau khi Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận mở cửa trở lại tuyến đường thủy huyết mạch, lập tức giúp giá dầu và khí đốt toàn cầu hạ nhiệt trong phiên sáng 15/6.

Những kỳ vọng về việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz đã giúp giải tỏa bài toán khan hiếm nguồn cung, vốn đẩy giá khí đốt tại châu Âu và châu Á tăng vọt từ tháng 3/2026.

Trong phiên giao dịch sớm tại thị trường châu Á sáng 15/6, giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã giảm mạnh tới 5,8%. Cùng lúc, thị trường “vàng đen” cũng giảm ngay khi mở cửa phiên, trong đó giá dầu Brent biển bắc giảm hơn 4%.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình do Bloomberg tổng hợp, tàu Disha đang đóng vai trò “thăm dò” tuyến đường chiến lược này. Con tàu, vốn được một doanh nghiệp nhập khẩu quốc doanh của Ấn Độ thuê dài hạn, đã tiếp nhận lô hàng từ cơ sở Ras Laffan của Qatar vào khoảng ngày 1/3.

Hiện tại, tàu đang đi qua khu vực phía Bắc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và tiến sát vùng biển Oman (Ô-man) để chuẩn bị đi vào eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ngoại trừ Disha, tình hình giao thông qua hành lang này trong những giờ đầu ngày 15/6 vẫn khá ảm đạm. Phần lớn các chủ tàu đang thận trọng phân tích tình hình và chờ đợi các điều khoản chi tiết của thỏa thuận, vốn có thể mất vài ngày nữa mới được công bố.

Các nhà giao dịch và doanh nghiệp vận tải biển đang bám sát mọi động thái của hàng loạt tàu thuyền thả neo ngoài khơi Dubai và Vịnh Oman. Khi tình hình ngã ngũ, các đội tàu này có thể nhanh chóng nhổ neo băng qua eo biển.

Dù vậy, giới quan sát gặp nhiều khó khăn để theo dõi diễn biến thực tế do tình trạng giả mạo tín hiệu định vị và việc nhiều tàu cố tình tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Thậm chí, một số phương tiện đã không hề phát tín hiệu báo cáo vị trí trong suốt nhiều tuần qua.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với thị trường dầu khí toàn cầu, gần như bị phong tỏa hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công vào cuối tháng 2/2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tuyến đường này sẽ chính thức mở cửa trở lại khi hai bên ký kết thỏa thuận vào ngày 19/6.

Dù thỏa thuận trên mang lại tín hiệu giải tỏa tích cực cho các nhà nhập khẩu và thị trường toàn cầu, giới phân tích nhận định việc khơi thông tuyến hành lang chiến lược này trên thực tế vẫn phải đối mặt với không ít rào cản, đặc biệt khi Iran vẫn duy trì tầm ảnh hưởng bao trùm tại khu vực eo biển.

Theo Vietnam+