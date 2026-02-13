Tên lửa HS1 tốc độ Mach 6, xuyên thủng hệ thống phòng thủ

Startup Hypersonica (Anh-Đức) vừa khiến thế giới sốc khi thử nghiệm thành công tên lửa HS1 đạt tốc độ Mach 6, bay hơn 300km, minh chứng châu Âu đang đuổi kịp cuộc đua vũ khí siêu thanh toàn cầu chỉ với tốc độ phát triển ‘chớp nhoáng’.

Thử nghiệm tên lửa siêu thanh HS1. Ảnh: Hypersonica/deutschland.de

Trong bối cảnh cuộc đua vũ trang toàn cầu ngày càng nóng bỏng, startup Hypersonica của Anh-Đức đã tạo nên cơn sốt với tên lửa siêu thanh HS1, đạt tốc độ “kinh hoàng” Mach 6 trong thử nghiệm đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ quốc phòng châu Âu.

Tên lửa siêu thanh HS1 đại diện cho bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, do Hypersonica, một startup liên doanh Anh-Đức có trụ sở tại Munich, hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức phát triển.

Dự án này nổi bật với chu kỳ phát triển cực ngắn, chỉ vỏn vẹn chín tháng từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến lần phóng thử nghiệm đầu tiên, chứng tỏ khả năng linh hoạt và hiệu quả cao trong nghiên cứu công nghệ cao.

Thử nghiệm diễn ra vào ngày 3/2 tại Trung tâm Vũ trụ Andøya ở miền Bắc Na Uy, nơi HS1 đã bay thành công qua bầu khí quyển, đạt tốc độ vượt Mach 6, tương đương hơn 7.400 km/h và duy trì quãng đường bay khoảng 300 km mà không gặp sự cố nào.

Theo deutschland.de, điều này không chỉ xác nhận tính khả thi của hệ thống mà còn cung cấp dữ liệu quý giá để phân tích các hệ thống tấn công tốc độ cao và đối phó với vũ khí của đối phương.

Về mặt công nghệ, tên lửa HS1 được thiết kế với kiến trúc mô-đun tiên tiến, cho phép nâng cấp nhanh chóng và rút ngắn chu kỳ phát triển từ hàng năm xuống chỉ còn vài tháng, giảm chi phí hơn 80% so với các chương trình truyền thống.

Theo ukdefencejournal.org.uk, hệ thống này lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa của SpaceX, tập trung vào khả năng bay siêu thanh với độ chính xác cao, bao gồm cả việc cơ động trong khí quyển ở tốc độ cực đại, tạo ra lượng nhiệt khổng lồ đòi hỏi các thành phần phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt.

Nguyên mẫu (prototype) thử nghiệm không mang đầu đạn nổ, mà chỉ tập trung vào việc kiểm tra tính toàn vẹn của các hệ thống con, từ động cơ đẩy đến điều khiển bay, tất cả đều hoạt động bình thường dưới điều kiện siêu thanh.

Theo aerospace-and-defence.com, mặc dù chi tiết về động cơ đẩy chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng thiết kế mô phỏng theo công nghệ tên lửa hiện đại cho thấy HS1 sử dụng hệ thống đẩy mạnh mẽ để đạt tốc độ hypersonic ngay từ giai đoạn đầu.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa HS1 có chiều dài vài mét, trọng lượng vượt quá một tấn, phù hợp với vai trò là tên lửa tấn công chiến lược.

Theo tass.com, tốc độ Mach 6 không chỉ giúp HS1 vượt trội so với các tên lửa thông thường mà còn tạo lợi thế trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ, nhờ khả năng bay thấp và cơ động linh hoạt.

Phạm vi bay 300km trong thử nghiệm cho thấy tiềm năng mở rộng lên các phiên bản xa hơn, với kế hoạch sản xuất hàng loạt vào năm 2029, khi đó HS1 sẽ được trang bị đầy đủ khả năng mang đầu đạn và tích hợp vào các hệ thống quân sự.

Theo militaeraktuell.at, các hệ thống dẫn đường và vật liệu chịu nhiệt chưa được công bố chi tiết, nhưng dữ liệu từ thử nghiệm xác nhận rằng tất cả các thành phần đã được kiểm chứng ở mức độ hypersonic, mở đường cho các chuyến bay thử tiếp theo tập trung vào điều khiển bay, cơ động và yêu cầu sứ mệnh đầy đủ.

Sự thành công của tên lửa HS1 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân châu Âu thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mà còn nhấn mạnh vai trò của công nghệ dân sự trong quốc phòng, với tiềm năng ứng dụng rộng rãi từ phân tích vũ khí đối phương đến phát triển hệ thống tấn công chính xác cao.

Hypersonica đang dẫn dắt xu hướng, chứng minh rằng châu Âu có thể cạnh tranh trong cuộc đua hypersonic toàn cầu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các chương trình nhà nước lớn.

Nguồn Vietnamnet