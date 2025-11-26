Thái Lan chính thức dời địa điểm thi đấu vì lũ lụt, U.23 Việt Nam đá ở Bangkok

Ban tổ chức SEA Games 33 quyết định dời địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam, với sự góp mặt của đội U.23 Việt Nam, Malaysia, Lào từ tỉnh Songkhla về thủ đô Bangkok.

U.23 Việt Nam đá những ngày nào ở vòng bảng?

Quyết định này được chính thức công bố vào ngày 26/11. Nguyên nhân là tình hình lũ lụt phức tạp tại tỉnh Songkhla khiến khâu chuẩn bị cho SEA Games 33 bị cản trở. Tính đến tối 25.11, trước trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U.23 Việt Nam và Lào 9 ngày, tỉnh Songkhla vẫn chìm trong biển nước. Truyền thông Thái Lan cho biết mực nước cao nhất lên đến 3 m. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, những tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, các chuyến bay đều phải tạm hoãn.

Ngày 26/11, ông Chaiphak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cho biết tất cả các môn thể thao được lên kế hoạch tổ chức tại Songkhla sẽ được chuyển đến Bangkok, do tình hình lũ lụt vẫn còn phức tạp. Trước đó, tỉnh Songkhla là nơi tổ chức các môn bóng đá nam, judo, kabaddi, cờ vua, pencak silat, karate, đấu vật, wushu, bi sắt và muay Thái.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Thammasat tại AFF Cup 2022

Sân Thammasat từng tổ chức trận giao hữu của đội tuyển Thái Lan gần đây

Như vậy, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ được thi đấu tại Bangkok. Cụ thể, các trận đấu diễn ra tại sân Thammasat, nơi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đối đầu trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Sân Thammasat cách trung tâm Bangkok khoảng 45 km, là một trong những sân có mặt cỏ chất lượng nhất thủ đô Thái Lan. Đây được coi là phiên bản thu nhỏ của sân Rajamangala, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam.

Với tỉnh Songkhla, nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường sau thiên tai chứ không phải là tổ chức SEA Games

Tối 25/11, tình hình lũ lụt tại miền Nam Thái Lan nói chung và tỉnh Songkhla nói riêng vẫn ở mức báo động đỏ. Ông Thirapat Kachmat, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM), cho biết trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Songkhla là một thảm họa lớn, gây ra những tác động nghiêm trọng và thiệt hại trên diện rộng về người, tài sản và nền kinh tế. Đây là một thảm họa cần hành động khẩn cấp để giải quyết tình hình nhanh chóng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp và huy động của tất cả các ngành một cách thống nhất. Để giải quyết hiệu quả và nhanh chóng những đau khổ của người dân tỉnh Songkhla, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp độ 4.

Bộ Tư lệnh Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (NDMC) đã được thành lập tại Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai. Bộ Tư lệnh này đóng vai trò là trung tâm chỉ huy tập trung, chịu trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo, đánh giá, ra lệnh, kiểm soát và điều phối các nỗ lực tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ Tư lệnh sẽ phối hợp với các cơ quan thuộc Kế hoạch Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia 2021-2027 để hỗ trợ toàn diện các hoạt động khẩn cấp.

Nguồn thanhnien.vn