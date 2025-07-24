Thái Lan điều tiêm kích F-16 tập kích mục tiêu quân sự Campuchia

{title}
Truyền thông Campuchia đưa tin máy bay chiến đấu F-16 của không quân Thái Lan tiếp cận các vị trí Campuchia vào ngày 24/7.
Hãng truyền thông Thái Lan Thai PBS World hôm nay đưa tin quân đội Thái Lan phát động một chiến dịch, được gọi là “Chiến lược quân sự Chakraphong Phuvanaat”, để đối phó với Campuchia.
Thái Lan thông báo triển khai tiêm kích F-16 tập kích các đơn vị bộ binh Campuchia, khi giao tranh biên giới leo thang.
Giao tranh vẫn tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan và Campuchia sáng nay, ngày 24/7, tại các điểm xung đột chính: Đền Ta Mone Thom, Đền Ta Krabey, khu vực Mom Bei và gần Đền Preah Vihear, theo Phnom Penh Post.
Thủ tướng Hun Manet tuyên bố rằng lực lượng Thái Lan phát động các cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của Campuchia tại đền Ta Mone Thom và Ta Krabey ở tỉnh Oddar Meanchey và mở rộng cuộc tấn công sang khu vực Mom Bei.
Các máy bay F-16.
“Campuchia luôn kiên trì giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả bằng vũ lực”, ông nói trên mạng xã hội.
Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng xác nhận rằng cuộc tấn công của quân đội Thái Lan diễn ra sau khi họ ra lệnh đóng cửa Đền Ta Mone Thom vào ngày 24/7.
Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận tiêm kích Thái Lan thả bom xuống đường Wat Kaew Sikkhakirivoraram.
Đại sứ quán Thái Lan kêu gọi công dân rời khỏi Campuchia
Đại sứ quán Thái Lan tại thủ đô Phnom Penh đang kêu gọi công dân nước này rời khỏi đất nước “càng sớm càng tốt” vì các cuộc đụng độ biên giới đang gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột “có khả năng kéo dài và lan rộng hơn nữa”.
Đại sứ quán Thái Lan cũng khuyến cáo không nên đi du lịch đến Campuchia nếu không cần thiết.
Thái Lan: 9 dân thường thiệt mạng
Trong diễn biến khác, Thái Lan cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Campuchia hôm nay.
Hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía Campuchia.
Một ngôi nhà ở Thái Lan được cho là trúng đạn pháo của Campuchia. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan
Campuchia đề nghị Hội đồng bảo an họp khẩn
Chính phủ Campuchia hôm 24/7 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) can thiệp giải quyết xung đột biên giới với Thái Lan sau khi xảy ra cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa quân đội hai nước.
Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân
Cảnh báo của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Thái Lan có đoạn: “Công dân Mỹ sinh sống hoặc đi du lịch gần biên giới Thái Lan - Campuchia nên tuân theo chỉ dẫn của cơ quan an ninh Thái Lan và tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương để biết thêm thông tin mới nhất”.
Trước đó, chính quyền Thái Lan hôm 23/7 đã cho trục xuất đại sứ Campuchia và triệu đại sứ nước này ở Phnom Penh về nước.
Tờ Bưu điện Bangkok cho biết, động thái chính quyền Thái Lan cho trục xuất Đại sứ Campuchia được đưa ra trong bối cảnh một binh sĩ nước này vào chiều 23/7 đã bị mất chân phải, sau khi đạp trúng mìn ở khu vực tranh chấp gần đền Ta Moan Thom ở biên giới hai nước.
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sau đó nhấn mạnh, với việc Thái Lan cho triệu đại sứ về nước cũng như trục xuất đại sứ Campuchia thì Bangkok “sẽ xem xét kỹ hơn” về mối quan hệ giữa hai nước.
