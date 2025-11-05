Thái Lan triển khai sáng kiến giúp người dân tiết kiệm gần 1 tỷ USD tiền thuốc men

Chính phủ Thái Lan hôm 4/11 đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với các bệnh viện tư nhân để triển khai sáng kiến “Cơ thể khỏe mạnh, ví tiền vui vẻ”, hướng đến mục tiêu giúp người dân Thái Lan tiết kiệm gần 1 tỷ USD thông qua thúc đẩy minh bạch giá thuốc và cạnh tranh lành mạnh.

Vụ thương mại nội địa, thuộc Bộ thương mại Thái Lan và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp triển khai sáng kiến “Cơ thể khỏe mạnh, ví tiền vui vẻ” hôm 4/11 với sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Theo đó, hơn 300 bệnh viện tư nhân trên toàn Thái Lan đã cam kết tham gia Sáng kiến của Chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin, Bộ trưởng thương mại Suphajee tham gia lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với các bệnh viện tư nhân để triển khai sáng kiến Cơ thể khỏe mạnh, ví tiền vui vẻ hôm 4/11

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, Sáng kiến này cho phép bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện tư nhân mua thuốc từ các nhà thuốc đạt chuẩn, không bắt buộc phải mua thuốc từ bệnh viện, giúp giảm đáng kể chi phí. Bộ trưởng thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun ước tính, sáng kiến này có thể giúp bệnh nhân giảm khoảng 30% chi phí thuốc men và giải quyết sự lo ngại của người dân trước tình trạng giá thuốc bán tại một số bệnh viện tư nhân thường cao hơn bên ngoài. Trước đó, truyền thông Thái Lan thông tin, thời gian qua nhiều bệnh nhân phản ánh tình trạng giá thuốc tại bệnh viện tư nhân thường bị đội cao hơn từ 50% - 100% so với hiệu thuốc bên ngoài.

Với sáng kiến này, người dân có thể sử dụng đơn thuốc từ bệnh viện tư nhân và mua thuốc tại hơn 3.400 hiệu thuốc tham gia Sáng kiến “Cơ thể khỏe mạnh, ví tiền vui vẻ”, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cấp phép.

Ông Surachai Kaewhiran, Giám đốc Tập đoàn bệnh viện quốc tế Vichaivej nhận định, sáng kiến này sẽ giúp giảm đáng kể giá thuốc men (nhất là thuốc nhập khẩu) thông qua thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tạo động lực để các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Thời gian tới có thể chứng kiến xu hướng gia tăng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tư nhân lựa chọn mua thuốc ở bên ngoài.

