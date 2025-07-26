Thái Lan ủng hộ đàm phán song phương trong giải quyết xung đột với Campuchia

{title}
{publish}
{head}
Ngày 25/7, Thái Lan cho biết nước này ủng hộ đàm phán song phương trong việc giải quyết xung đột quân sự. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tiếp diễn sang ngày thứ hai.
Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết, một số nước như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đã đề nghị làm trung gian cho đối thoại giữa Thái Lan với Campuchia. Tuy nhiên, Bangkok muốn tìm kiếm một giải pháp song phương cho cuộc xung đột này vì đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết tình hình hiện nay.
Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra cho biết nước này đánh giá cao lời đề nghị giúp đỡ của các nước khác và cho rằng Thái Lan không muốn loại trừ khả năng có quốc gia thứ ba hỗ trợ, cho dù các cơ chế song phương với Campuchia hiện vẫn hoạt động.
Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành giao tranh tại nhiều địa điểm dọc tiền tuyến từ ngày 24/7 và tiếp tục kéo dài sang ngày 25/7 ở khu vực biên giới. Hiện Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp biên giới với Campuchia.
Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế Thái Lan đến 14h00 ngày 25/7 cho biết đã có 13 người Thái Lan thiệt mạng (bao gồm 2 trẻ em 8 và 15 tuổi) và 33 người bị thương do giao tranh biên giới. Trong khi đó, phía Campuchia xác nhận có ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.
Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương sơ tán người dân từ các khu vực nguy cơ cao tới nơi trú ẩn an toàn.
Nguồn baonhandan.vn
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Campuchia đang leo thang.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua cho biết, Nga không kỳ vọng sẽ có đột phá từ vòng đàm phán thứ ba với Ukraine.
Truyền thông Campuchia đưa tin máy bay chiến đấu F-16 của không quân Thái Lan tiếp cận các vị trí Campuchia vào ngày 24/7.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Chính quyền Palestine đã lên án và chỉ trích gay gắt việc Quốc hội Israel ngày hôm qua (23/7) bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây chiếm...