Thái Lan ủng hộ đàm phán song phương trong giải quyết xung đột với Campuchia

Ngày 25/7, Thái Lan cho biết nước này ủng hộ đàm phán song phương trong việc giải quyết xung đột quân sự. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tiếp diễn sang ngày thứ hai.

Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết, một số nước như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đã đề nghị làm trung gian cho đối thoại giữa Thái Lan với Campuchia. Tuy nhiên, Bangkok muốn tìm kiếm một giải pháp song phương cho cuộc xung đột này vì đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết tình hình hiện nay.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra cho biết nước này đánh giá cao lời đề nghị giúp đỡ của các nước khác và cho rằng Thái Lan không muốn loại trừ khả năng có quốc gia thứ ba hỗ trợ, cho dù các cơ chế song phương với Campuchia hiện vẫn hoạt động.

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành giao tranh tại nhiều địa điểm dọc tiền tuyến từ ngày 24/7 và tiếp tục kéo dài sang ngày 25/7 ở khu vực biên giới. Hiện Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại 8 huyện giáp biên giới với Campuchia.

Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế Thái Lan đến 14h00 ngày 25/7 cho biết đã có 13 người Thái Lan thiệt mạng (bao gồm 2 trẻ em 8 và 15 tuổi) và 33 người bị thương do giao tranh biên giới. Trong khi đó, phía Campuchia xác nhận có ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương sơ tán người dân từ các khu vực nguy cơ cao tới nơi trú ẩn an toàn.

