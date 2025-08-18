Thái Nguyên mang “cây na số” lên Tiktok

Phiên livestream “cây na số” đã thu hút hơn 150.000 người xem chỉ trong vòng 2 giờ, hơn 7.000 người cùng lúc xem và muốn nghe tư vấn.

Ngày 16/8, Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức chương trình livestream “Cây na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2025”. Đây là chương trình trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025.

Livestream giới thiệu sản phẩm tại vườn na của ông Kiều Thượng Chất ở xã Võ Nhai (Thái Nguyên). Ảnh: Quang Linh

Chương trình đã tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng các video quảng bá, xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na và các nông sản tiêu biểu, thế mạnh của Thái Nguyên. Cùng với đó, giới thiệu về nét đẹp văn hóa, con người và sản vật của tỉnh đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế thông qua nền tảng thương mại điện tử TikTok.

Trong sáng 16/8, các nhà sáng tạo nội dung cùng lãnh đạo địa phương và bà con nông dân đã giới thiệu và bán sản phẩm “cây na số” trên nền tảng TikTok.

Các video giới thiệu về mô hình “cây na số” đã tiếp cận được gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ đăng tải, phiên livestream “cây na số” đã thu hút hơn 150.000 người xem trong vòng 2 giờ, hơn 7.000 người cùng lúc xem và muốn nghe tư vấn.

Trong chiều cùng ngày, phiên livestream “Nông sản Thái Nguyên - Tự hào hàng Việt” cũng được tổ chức bởi các nhà sáng tạo nội dung Hồng Sinh Viên, Po Mỷ Nông Sản, Thanh Lương. DAKE MCN cũng đã quảng bá hơn 20 sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh như trà tôm nõn Hương Quê OCOP 5 sao, miến tỏi đen Việt Cường, Vicumax mật ong nano curcumin OCOP 5 sao... Trong vòng 4 tiếng, phiên livestream đã thu hút lượt 10 triệu tiếp cận, gần 190.000 lượt xem, bán ra gần 500 đơn hàng nông sản.

Các chương trình livestream giúp nông sản Thái Nguyên mở rộng tệp khách hàng, nhất là tới giới trẻ. Ảnh: Quang Linh

Chương trình livestream “Cây na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025” không chỉ là hoạt động thương mại mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của chuyển đổi số trong nông nghiệp. Mô hình “cây na số” được kỳ vọng sẽ trở thành điển hình để nhân rộng ra, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Theo bà Phạm Hương - Giám đốc Đào tạo của DAKE MCN, quảng bá và tiêu thụ nông sản chất lượng cao của Thái Nguyên thông qua việc áp dụng công nghệ số và sử dụng các nền tảng thương mại điện tử như Tiktok sẽ hỗ trợ các chủ vườn mở rộng tệp khách hàng. Đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương.

"Nhiều chủ vườn là các bác lớn tuổi, tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử có thể chưa tốt. Chương trình lần này không chỉ giới thiệu nông sản Thái Nguyên tới đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế mà còn là dịp để nông dân được học hỏi, đào tạo kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử", bà Hương cho hay.

Ông Kiều Thượng Chất - chủ vườn na tại xã Võ Nhai (Thái Nguyên) chia sẻ: “Chúng tôi rất mong muốn được tập huấn, hướng dẫn cụ thể về cách bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nông dân trồng na cần được hỗ trợ từ những việc đơn giản như cách lập tài khoản, đăng tải hình ảnh, mô tả sản phẩm cho đến kỹ năng quản lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển để giữ chất lượng quả na khi đến tay người tiêu dùng".

Ngoài ra, ông Chất cũng muốn học thêm về cách thanh toán trực tuyến an toàn, cách quảng bá sản phẩm qua livestream hay chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức này, chắc chắn việc tiêu thụ na sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

