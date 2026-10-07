Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ người có công và Tổ công nghệ số cộng đồng

Sáng 7/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực nội vụ và khoa học, công nghệ dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị tập trung thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm hằng tháng đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2027-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đối với chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ thêm hằng tháng bằng 1,5 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả đối với người thuộc hộ nghèo; bằng 0,8 lần mức chuẩn đối với người thuộc hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn đáp ứng điều kiện của chính sách.

Qua rà soát, dự kiến toàn tỉnh có 503 người được hỗ trợ, gồm 105 người thuộc hộ nghèo, 148 người thuộc hộ cận nghèo và 250 người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 15,93 tỷ đồng/năm, do ngân sách địa phương bảo đảm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tờ trình thuộc lĩnh vực nội vụ.

Đối với hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ 300.000 đồng/tổ/tháng đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và thôn đặc biệt khó khăn. Các thôn, tổ dân phố còn lại được đề xuất hỗ trợ 250.000 đồng/tổ/tháng.

Qua thẩm tra, các đại biểu tập trung xem xét căn cứ pháp lý, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hỗ trợ của từng dự thảo nghị quyết. Đồng thời, làm rõ điều kiện hưởng chính sách, việc rà soát đối tượng và thời điểm có hiệu lực thi hành, bảo đảm các quy định chặt chẽ, thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát kỹ căn cứ pháp lý, nguồn kinh phí và xác định rõ thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ thêm hằng tháng đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và có tính khả thi.

Đối với chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung đầy đủ hồ sơ trình thẩm tra, giải trình rõ phương thức hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Thanh Ba đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo và ý kiến thẩm tra; tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, hoàn thiện tên gọi, đối tượng, điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ của từng dự thảo nghị quyết.

Đối với chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền, xin ý kiến về các nội dung thực hiện trên cơ sở nguồn lực của tỉnh. Sau khi hồ sơ được bổ sung, hoàn thiện, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ thẩm tra lại để bảo đảm đủ cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp.

Đối với chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ nguồn lực bảo đảm thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, xét duyệt, chi trả và kiểm tra việc thực hiện chính sách, bảo đảm công khai, đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Trên cơ sở kết quả tiếp thu, giải trình và hồ sơ hoàn thiện của các cơ quan soạn thảo, Ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Lê Minh