Thành viên gia tộc Shinawatra sẽ không tranh cử thủ tướng Thái Lan năm sau

Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra thông báo gia tộc của bà sẽ không có ứng viên thủ tướng khi Thái Lan tổ chức bầu cử năm sau.
Bà Paetongtarn, cựu thủ tướng và con gái ông Thaksin Shinawatra, ngày 7/10 thông báo định hướng mới của đảng trước thềm tổng tuyển cử năm 2026, với tuyên bố rằng trong số ba ứng viên thủ tướng của đảng sẽ không có bất kỳ ai đến từ gia tộc Shinawatra.
"Tôi tự tin rằng những cái tên mới sẽ mang đến hy vọng về tương lai cho người dân. Bản thân tôi cũng muốn làm ứng viên, nhưng đáng tiếc là tôi không thể tham gia", bà Paetongtarn nói tại hội nghị của Pheu Thai.
Bà cho biết các ứng viên đã được lựa chọn xong, nhưng sẽ giữ kín danh tính “để báo chí hào hứng theo dõi”.
Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Bangkok ngày 15/9. Ảnh: AFP
Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp phế truất khỏi cương vị thủ tướng hồi tháng 8 vì vi phạm đạo đức công vụ, sau cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trước đó hai tháng. Phán quyết này chấm dứt mọi cơ hội để bà quay lại ghế thủ tướng.
Pheu Thai có nguy cơ không thể giữ vững thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử năm sau vì tình trạng một số nghị sĩ rời bỏ đảng. Bà Paetongtarn cho rằng các chỉ trích từ công chúng là cơ hội để Pheu Thai cải thiện, nhấn mạnh sẽ tập trung củng cố chiến lược tranh cử nhằm tạo niềm tin cho cử tri và các thành viên còn ở lại.
"Đôi khi dòng máu cũ cần rời đi để chúng ta thay dòng máu mới. Quan trọng là giữ được lý tưởng và ADN của Pheu Thai", Paetongtarn nói.
Cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giao thông Suriya Jungrungreangkit được giao vị trí lãnh đạo chiến dịch tranh cử cho Pheu Thai. Ông tự tin rằng đảng có thể giành ít nhất 200 trên 500 ghế ở Hạ viện.
