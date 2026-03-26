Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến tháng 3/2026, toàn tỉnh đã thành lập 64 CCN, trong đó 13 CCN được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, 51 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hiện đã có 35 CCN đi vào hoạt động, thu hút 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm ổn định cho trên 37.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, các dự án CCN trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế: Số CCN đi vào hoạt động còn thấp; tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp chỉ đạt khoảng 53%; hạ tầng một số CCN chưa được đồng bộ, nhiều CCN thiếu hạ tầng xử lý nước thải tập trung; công tác quản lý, nắm bắt, đôn đốc tiến độ các CCN còn chồng chéo, một số CCN chậm tiến độ kéo dài...

Theo rà soát của Sở Công Thương, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN được tổng hợp, phân loại thành 7 nhóm chủ yếu gồm: Vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; hạ tầng môi trường, xử lý nước thải và thoát nước; quy hoạch chuyên ngành; thủ tục pháp lý, chủ trương đầu tư và tiến độ dự án; nguồn vốn, tài chính và cơ chế bố trí vốn; hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; thu hút đầu tư thứ cấp.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: Hoạt động của các CCN đóng góp quan trọng trong phát triển công nghiệp chung của tỉnh, tạo chuyển biến trong quản lý và thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đồng chí đánh giá cao vai trò quản lý nhà nước của Sở Công Thương đã tổng hợp, theo dõi tiến độ của các dự án CCN, đồng thời tham mưu kịp thời trong công tác quản lý, điều chỉnh phương án phát triển CCN, góp phần phát huy vai trò của các CCN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN. Để phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị cần thiết lập cơ chế báo cáo, kiểm tra, giám sát tiến độ của từng CCN nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách trực tiếp từng CCN để giám sát và tháo gỡ khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan thành viên, UBND các xã, phường nghiên cứu, đóng góp ý kiến và trình ban hành, làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, rà soát, xây dựng tổng thể hệ thống quy định, chính sách quản lý nhà nước về CCN như trình tự, thủ tục đầu tư; quy chế phối hợp quản lý CCN; chính sách đặc thù hỗ trợ, triển khai...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư căn cứ tiến độ, vướng mắc, khó khăn mà cơ quan thường trực đã tổng hợp để chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền.

Đối với các CCN được hình thành từ ngân sách nhà nước, các cơ quan liên quan cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá, xác định giá trị tài sản, hồ sơ pháp lý để bàn giao các CCN; các sở, ngành, đơn vị nắm bắt, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận các CCN theo thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Đối với CCN do doanh nghiệp là chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương thống nhất với các chủ đầu tư để lập tiến độ tổng thể, xây dựng cơ chế để nắm bắt tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng CCN; báo cáo điều chỉnh tiến độ, nội dung (nếu có) đảm bảo đúng quy định. Trong đó, các CCN triển khai cầm chừng, không triển khai, hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện cần rà soát nhu cầu của nhà đầu tư, nếu không có khả năng thì xem xét chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi chủ trương đầu tư, hủy bỏ quyết định thành lập theo quy định.

Đối với các CCN đã triển khai thu hút đầu tư, tuy nhiên chưa có hạng mục xử lý nước thải tập trung, đồng chí yêu cầu Sở Công Thương đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải tập trung, đảm bảo điều kiện thu hút đầu tư thứ cấp theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, bố trí nguồn lực, hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, xúc tiến thu hút đầu tư.

Đinh Vũ