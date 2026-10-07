Thay đổi tư duy chăn nuôi, nâng giá trị đàn gia súc

Từ chăn nuôi theo hình thức thả rông nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên, nhiều hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh đang chuyển dần sang hình thức nuôi nhốt, chủ động nguồn thức ăn và phòng, chống dịch bệnh. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đang từng bước mở ra hướng chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị đàn gia súc.

Với quy mô chăn nuôi khoảng 350 con trâu, bò/lứa, mỗi năm trang trại của ông Nguyễn Duy Thành, xã Bản Nguyên thu lãi gần 6 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Hơn chục năm trước, ông Nguyễn Duy Thành ở xã Bản Nguyên quyết định thành lập trang trại chăn nuôi trâu, bò theo hướng tập trung. Từ quy mô ban đầu khoảng 50 con/lứa, đến nay trang trại đã phát triển quy mô trên 350 con/lứa. Xác định chăn nuôi tập trung theo hướng nuôi nhốt, hạn chế chăn thả, bên cạnh bãi trồng cỏ của gia đình, trang trại ký hợp đồng thu mua rơm rạ, ngô sinh khối của một số hộ trên địa bàn xã và các xã lân cận. Ông Thành chia sẻ: Đối với chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi theo hướng tập trung sẽ đạt hiệu quả hơn so với nuôi thả do thuận lợi trong quản lý, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 381 nghìn con trâu, bò và vài nghìn con dê, ngựa, hươu, nai... phần lớn được nuôi ở các xã vùng cao, do có điều kiện thuận lợi về cung cấp thức ăn.

Trước đây, trâu, bò chủ yếu được chăn thả trên đồi, bãi hoặc ven rừng; nguồn thức ăn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Hình thức này ít tốn công nhưng khó quản lý đàn vật nuôi, tốc độ tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những năm gần đây, nhiều hộ đầu tư chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ thức ăn, chuyển sang nuôi nhốt tập trung. Thực tế cho thấy, nuôi nhốt tạo thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh. Gia súc được cung cấp đủ thức ăn, theo dõi sức khỏe thường xuyên; chuồng trại được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ. Những dấu hiệu bất thường cũng được phát hiện sớm để kịp thời xử lý.

Cùng với đầu tư chuồng trại, người dân ngày càng chú trọng tạo nguồn thức ăn tại chỗ. Cỏ voi và các giống cỏ phù hợp được trồng trên những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả. Tùy theo quy mô đàn, các hộ chủ động dự trữ thức ăn, nhất là trong mùa Đông, khi nguồn cỏ tự nhiên khan hiếm. Ưu thế của chăn nuôi tập trung cho phép áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hệ thống chuồng trại được thiết kế khoa học, đảm bảo vệ sinh, thoáng mát, phù hợp với từng loại vật nuôi. Việc sử dụng hệ thống máng ăn, uống tự động, hệ thống thông gió, làm mát giúp tiết kiệm nhân công, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Để phát triển chăn nuôi đại gia súc có hiệu quả, chăn nuôi tập trung là giải pháp quan trọng nhất. Chăn nuôi tập trung giúp các cơ sở thuận lợi hơn trong quản lý đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, số hóa dữ liệu chăn nuôi; chủ động được nguồn thức ăn, dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc xử lý chất thải theo hình thức kinh tế tuần hoàn giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính; thuận lợi trong liên kết tiêu thụ sản phẩm khi đến kỳ xuất bán...

Từ thay đổi phương thức chăn nuôi đến chủ động nguồn thức ăn và liên kết thị trường, người nông dân đang từng bước khai thác hiệu quả thế mạnh sẵn có, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành hướng phát triển kinh tế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nền chăn nuôi tập trung theo hướng hiện đại hóa, an toàn dịch bệnh và ứng phó tốt với biến đổi khí hậu.

Quân Lâm