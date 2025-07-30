Thế cục chính trường Nhật Bản ngày càng khó lường

{title}
Áp lực đòi Thủ tướng Nhật Bản từ chức tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, khiến tình hình chính trường nước này ngày càng nóng lên với những yếu tố khó lường, không chỉ đối với cá nhân nhà lãnh đạo Nhật Bản, mà còn đối với cả tương lai của Liên minh cầm quyền.
Trong những yếu tố khó lường hiện nay, vấn đề tiêu cực nhất đối với đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) trong thời điểm này là sự chia rẽ sâu sắc ngay trong nội bộ đảng, xung quanh thất bại tại bầu cử Thượng viện lần thứ 27 vừa qua.
Trong cuộc tọa đàm của tất cả các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ thuộc LDP, sự chia rẽ này được thể hiện thông qua 2 luồng ý kiến đối lập, với một nhóm các đảng viên trẻ lên tiếng yêu cầu Chủ tịch đảng – Thủ tướng Ishiba từ chức để chịu trách nhiệm người đứng đầu với thất bại nêu trên và để lấy lại lòng tin của cử tri cùng sự ủng hộ của tầng lớp thanh niên Nhật Bản, còn một luồng ý kiến khác cho rằng, trách nhiệm đối với thất bại bầu cử không phải do lỗi của cá nhân Chủ tịch đảng, đồng thời ủng hộ ông Ishiba tiếp tục giữ chức vụ của mình.
Biểu tình ủng hộ Thủ tướng Ishiba (Nguồn: Jiji Press)
Ngay cả liên quan đến khái niệm “chịu trách nhiệm” cũng có 2 luồng tư tưởng xung đột, khi một bên cho rằng “phải từ chức mới là chịu trách nhiệm”, còn một bên nhấn mạnh “không cứ phải từ chức, mà tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn chồng chất hiện nay cũng là chịu trách nhiệm”. Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Ishiba vẫn kiên định duy trì vị trí của mình.
Ông Ishiba nói: “Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải thực hiện hiệu quả và đầy đủ thỏa thuận thương mại với Mỹ. Cần phải có những biện pháp lưỡng toàn. Cá nhân tôi tiếp tục sẽ nỗ lực tối đa, và phải chịu trách nhiệm để không xảy ra các khoảng trống chính trị trong thời điểm này”.
Thủ tướng Ishiba cho biết sẽ tiếp tục thực hiện trách vụ của mình (Nguồn: Jiji Press)
Tuy nhiên, ông Ishiba cũng cho biết sẽ dựa vào các ý kiến trái chiều nhau hiện nay để đưa ra quyết định cuối cùng về sự tiến thoái của cá nhân. Trong khi đó, dư luận Nhật Bản cũng có một sự phân hóa nghiêm trọng giữa một nhóm ủng hộ Thủ tướng và một nhóm phản đối gay gắt. Liên tục trong những ngày gần đây, các thông tin ủng hộ và phản đối Thủ tướng Ishiba cùng Liên minh cầm quyền lan tràn trên các mạng xã hội, tạo ra một sự “xung đột số” chưa từng có. Đáng chú ý là đã xuất hiện cả những cuộc biểu tình rầm rộ của cả hai phe.
Giới phân tích chính trị Nhật Bản đang đưa ra một câu hỏi lớn về điều gì sẽ xảy ra và tương lai của Liên minh cầm quyền, cũng như chính trường Nhật Bản sẽ ra sao, nếu Thủ tướng Ishiba từ chức vào cuối tháng 8 tới – thời điểm được dư luận đồn đoán là ông Ishiba sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Nguồn vov.vn
