Thêm đội bóng kiện Malaysia liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Nepal là đội bóng mới nhất kiện Malaysia liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định và đang chịu án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên FIFA, yêu cầu hủy kết quả trận thua 0-2 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 3, với lý do đội tuyển của HLV Peter Cklamovski đã sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

ANFA cho biết tiền vệ Hector Hevel - người ghi một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Malaysia tại sân Sultan Ibrahim ngày 25/3 sau đó đã bị FIFA xác định là không đủ tư cách thi đấu.

ANFA khẳng định: “Liên đoàn Bóng đá Nepal đã nộp đơn khiếu nại lên FIFA sau khi cầu thủ Hevel - người ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal hồi tháng 3 bị tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu. Do đó, kết quả trận đấu này có thể bị đảo ngược”.

FIFA phạt nặng Malaysia liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Hải Hoàng

Động thái này diễn ra sau khi FIFA ra án phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 26/9 vì làm giả hồ sơ quốc tịch của bảy cầu thủ nhập tịch, bao gồm Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đưa ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ nói trên bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, hiệu lực ngay lập tức.

Ngày 16/10, Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi xác nhận rằng đơn kháng cáo đã được nhóm pháp lý của liên đoàn nộp trước thời hạn chót. Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết: “Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi đặt kỳ vọng vào một kết quả tích cực. Nhóm luật sư được chỉ định lần này đến từ nước ngoài”.

“Ban quản lý đội tuyển quốc gia hoạt động chuyên nghiệp, có mối quan hệ rộng rãi với các luật sư quốc tế am hiểu sâu về quy định bóng đá toàn cầu. Họ có mạng lưới các chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm, có thể hỗ trợ FAM trong quá trình kháng cáo. Đây có thể xem là cơ hội thứ hai của chúng tôi trong vụ việc này.

Tôi tin rằng đội ngũ pháp lý đã chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Không có chuyện làm qua loa hay chịu sức ép thời gian chúng tôi muốn đảm bảo rằng kết quả cuối cùng sẽ có lợi cho Malaysia” - ông Datuk Yusoff Mahadi chia sẻ thêm.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nếu bị xác định vi phạm, Malaysia có thể phải xử thua 0-3 ở cả hai trận gặp Việt Nam và Nepal, tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng của AFC.

Nguồn vov.vn