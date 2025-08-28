Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao hệ thống phòng không “Vòm Thép” cho quân đội

{title}
{publish}
{head}
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan hôm qua (27/8) đã chứng kiến lễ bàn giao hệ thống phòng không “Vòm Thép” cho quân đội nước này, gọi đây là cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự.
Phát biểu tại buổi lễ diễn ra tại trụ sở tập đoàn quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, 47 phương tiện trị giá 460 triệu USD đã được bàn giao cho quân đội, sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho hệ thống phòng không của nước này.
Ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống phòng không do nước này tự sản xuất, trong bối cảnh những thách thức an ninh hiện tại và trước các cuộc xung đột tại khu vực.
Hình ảnh mô phỏng tên lửa Hisar của Thổ Nhĩ Kỳ được phóng từ hệ thống phóng tự động. Ảnh: Anadolu (AA)
“Vòm Thép” đánh dấu nhiều năm đầu tư giúp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển mình từ quốc gia phụ thuộc nhiều vào thiết bị nhập khẩu, thành quốc gia có hệ thống tự sản xuất đáp ứng phần lớn nhu cầu trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Cũng tại buổi lễ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố cơ sở công nghệ mới trị giá 1,5 tỷ USD tại tập đoàn quốc phòng ASELSAN, dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2026, ca ngợi đây là khoản đầu tư lớn nhất vào ngành công nghiệp quốc phòng từng được thực hiện tại nước này.
Nguồn vov.vn
Iran và nhóm ba cường quốc châu Âu (E3) gồm Anh, Pháp và Đức hôm qua (26/8) đã tiến hành một vòng đàm phán mới tại Geneva, Thụy Sĩ, tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Các cuộc tập kích UAV liên hoàn nhằm vào loạt nhà máy lọc dầu trọng yếu của Nga không chỉ làm tê liệt một phần “trái tim công nghiệp” mà còn giúp Kiev nắm trong tay một quân...
Một UAV của Ukraine vừa tấn công thành công tàu chở hàng Port Olya-4 của Nga khi phương tiện này đang vận chuyển vật tư quân sự, trong đó có linh kiện UAV Shahed từ Iran qua...
Singapore ngày 25/8 tuyên bố đã thực hiện thành công nhiệm vụ thả gần 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza.
Liên hợp quốc đêm qua thông báo có thêm ít nhất 11 người chết vì đói tại dải Gaza trong 24h qua, nâng tổng số người tử vong do không thể tiếp cận được nguồn lương thực ở Gaza...
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa sắp phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Syria xuất hiện tại đây sau nhiều thập kỷ.
Hạ viện Campuchia thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch những người bị buộc tội thông đồng với nước ngoài chống phá nhà nước.