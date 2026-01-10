Venezuela và Mỹ khởi động đối thoại nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao

Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela. Ảnh: TTXVN

Ngày 9/1, Chính phủ Venezuela xác nhận đã khởi động các cuộc đàm phán mang tính “thăm dò” với Mỹ nhằm tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 2019, trong bối cảnh tình hình chính trị-an ninh tại quốc gia Nam Mỹ này và khu vực tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã quyết định khởi động tiến trình ngoại giao thăm dò với Washington, hướng tới việc tái lập phái bộ ngoại giao tại mỗi nước.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, trong đó có ông John McNamara - nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Colombia - đã tới thủ đô Caracas của Venezuela để đánh giá ban đầu khả năng khôi phục hoạt động của Đại sứ quán Mỹ theo từng giai đoạn. Phía Venezuela cũng thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Washington để đáp lại động thái này.

Tuyên bố của Caracas được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự hôm 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Chính quyền Venezuela cho biết chiến dịch này khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, gồm cả dân thường và quân nhân, đồng thời tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

Trong các phát biểu và thông điệp chính thức, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời khẳng định Venezuela sẽ đối phó bằng con đường ngoại giao.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington hoan nghênh các cơ hội kinh doanh liên quan dầu mỏ Venezuela.

Phát biểu tại cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí ngày 10/1, ông Trump nói rằng, Mỹ sẵn sàng mở cửa cho việc mua bán dầu, trong đó Nga và Trung Quốc có thể tham gia.

Ông cũng nhấn mạnh chính quyền Mỹ sẽ quyết định những công ty dầu khí nào được phép đầu tư vào Venezuela và cho rằng các doanh nghiệp sẽ làm việc trực tiếp với Washington, không phải với Caracas. Tuy nhiên, một số lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ thận trọng, cho rằng môi trường đầu tư tại Venezuela vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không có cải cách sâu rộng.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez cũng đã điện đàm với lãnh đạo Brazil, Colombia và Tây Ban Nha, trao đổi về tình hình Venezuela và thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương dựa trên tôn trọng chủ quyền quốc gia và đối thoại.

Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cho biết Madrid mong muốn đóng góp vào việc thu hẹp khác biệt giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ ông Nicolas Maduro và phản đối khả năng Mỹ khai thác nguồn dầu mỏ của Venezuela tiếp tục diễn ra ở Caracas. Một số người biểu tình bày tỏ lo ngại chủ quyền tài nguyên quốc gia và hậu quả nhân đạo của các hành động quân sự vừa qua.

Nguồn nhandan.vn