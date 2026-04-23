Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội

Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.
Theo luật trên, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm lập tài khoản trên mạng xã hội, trong khi các nền tảng kỹ thuật số sẽ buộc phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi.
Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu thông qua luật này diễn ra sau các lệnh cấm và đề xuất tương tự nhằm hạn chế tác hại của việc sử dụng Internet đối với thanh thiếu niên. Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ ký phê chuẩn luật trên và luật này sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi được công bố trên công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu được cảnh báo về một “tình huống khẩn cấp”, các nền tảng mạng xã hội lớn sẽ có nghĩa vụ can thiệp trong vòng 1 giờ kể từ khi nội dung độc hại được đăng tải trực tuyến.
Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp cũng đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy hành động ngăn chặn trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội cùng với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) gồm Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái, Hy Lạp đã tuyên bố sẽ cấm sự dụng các nền tảng này đối với trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi EU cho biết một nhóm chuyên gia của khối này sẽ bắt đầu chuẩn bị các khuyến nghị về hành động trên toàn khối.
Theo baotintuc.vn
