Thời điểm uống nước tốt nhất cho cơ thể

Các chuyên gia cho rằng không chỉ lượng nước mà thời điểm uống cũng ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể của bạn.

Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì thân nhiệt ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và tuần hoàn đồng thời giúp cơ thể vận hành trơn tru.

Theo bác sĩ Anshul Singh, trưởng nhóm Dinh dưỡng Lâm sàng và Tiết chế tại Bệnh viện Artemis (Ấn Độ), một trong những thời điểm tốt nhất để uống nước là ngay sau khi thức dậy. Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Một cốc nước vào buổi sáng giúp bù nước, kích hoạt các cơ quan nội tạng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đào thải độc tố.

Các bác sĩ đều khuyến nghị mọi người nên uống nước ngay khi mới thức dậy. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Cụ thể, việc uống một lượng nhỏ nước trước bữa ăn khoảng 20-30 phút giúp hệ tiêu hóa sẵn sàng hoạt động, đồng thời có thể tạo cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá nhiều.

Theo Times of India, bác sĩ Singh cũng khuyến nghị duy trì thói quen uống nước đều đặn suốt cả ngày, đặc biệt khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi hoặc khó tập trung. Tình trạng mất nước nhẹ có thể gây ra cảm giác uể oải, đau đầu. Ngược lại, uống đủ nước duy trì năng lượng và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Bên cạnh đó, uống một lượng nhỏ nước trước khi ngủ có thể giúp cơ thể duy trì độ ẩm trong đêm nhưng cần kiểm soát lượng nước để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ở góc độ khác, chuyên gia dinh dưỡng chức năng Mugdha Pradhan, nhấn mạnh rằng cơ thể hoạt động theo nhịp sinh học, vì vậy việc bổ sung nước cần phù hợp với các nhịp này. Uống nước đúng thời điểm sẽ hỗ trợ cơ thể tốt hơn so với uống một cách tùy tiện.

Theo bà Pradhan, buổi sáng vẫn là “khung giờ vàng” để bổ sung nước bởi đây là lúc cơ thể cần được “đánh thức” sau một đêm dài. Một cốc nước không chỉ khởi động hệ tiêu hóa mà còn hỗ trợ tuần hoàn và thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên.

Một thời điểm quan trọng khác là khoảng 30 phút trước bữa ăn. Khi đó, nước kích thích tiết dịch tiêu hóa và chuẩn bị cho dạ dày phân giải thức ăn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý không nên uống quá nhiều nước trong bữa ăn vì có thể làm loãng enzyme tiêu hóa và axit dạ dày, dẫn đến cảm giác đầy bụng hoặc chậm tiêu ở một số người.

Giữa các bữa ăn, đặc biệt là vào buổi chiều khi năng lượng giảm, việc nhâm nhi nước cũng rất cần thiết. Thói quen này không chỉ hỗ trợ tuần hoàn mà còn giúp tránh nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói - nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người ăn vặt không cần thiết.

Ngược lại, uống nhiều nước ngay trước khi đi ngủ không được khuyến khích vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ do phải thức dậy nhiều lần trong đêm.

Các chuyên gia thống nhất rằng, dù việc giữ đủ nước là rất quan trọng nhưng không nên thực hiện một cách gượng ép. Thay vào đó, mỗi người nên lắng nghe tín hiệu của cơ thể và phân bổ lượng nước hợp lý trong ngày. Việc chú ý đến thời điểm uống nước, kết hợp với thói quen uống đều đặn, sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc áp dụng những quy tắc cứng nhắc.

Theo vietnamnet.vn