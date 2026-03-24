Thói quen lướt mạng liên tục gây ảnh hưởng như thế nào đến não bộ?

Theo các chuyên gia, thói quen lướt mạng liên tục trong nhiều giờ đang dần bộc lộ những tác động tiêu cực đến não bộ và sức khỏe tinh thần của con người, đặc biệt là giới trẻ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng Internet, mạng xã hội và các thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Những tác động tiêu cực

Những cảnh báo từ các chuyên gia và nghiên cứu khoa học cho thấy đây không còn là một vấn đề cá nhân, mà đang trở thành một mối lo ngại đáng kể đối với toàn xã hội.

Một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất của việc lạm dụng thiết bị số là sự suy giảm khả năng tập trung và tư duy sâu. Não bộ con người có khả năng thích nghi rất nhanh với môi trường.

Khi thường xuyên tiếp xúc với các nội dung ngắn, nhanh như video vài chục giây, tin tức giật tít hay dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội, não dần quen với việc xử lý thông tin một cách hời hợt. Điều này khiến việc tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn như đọc sách, học tập hay làm việc chuyên sâu trở nên khó khăn hơn. Người dùng dễ bị xao nhãng, mất tập trung chỉ sau vài phút và có xu hướng liên tục kiểm tra điện thoại mà không có mục đích rõ ràng.

Bên cạnh đó, thói quen lướt mạng liên tục còn ảnh hưởng đến trí nhớ, đặc biệt là trí nhớ ngắn hạn. Khi chúng ta liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, tab trình duyệt hoặc nội dung khác nhau, thông tin không có đủ thời gian để được xử lý và lưu trữ hiệu quả trong não. Điều này dẫn đến tình trạng “quên nhanh," khó ghi nhớ những gì vừa đọc hoặc học. Về lâu dài, khả năng chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập và làm việc.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc sử dụng mạng xã hội và internet quá mức còn tác động đến cơ chế hóa học của não bộ. Khi lướt mạng, đặc biệt là khi nhận được thông báo, lượt thích hoặc nội dung giải trí hấp dẫn, não sẽ giải phóng dopamine - một chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ và thỏa mãn. Tuy nhiên, việc kích thích dopamine liên tục có thể khiến não hình thành cơ chế “nghiện," khiến người dùng luôn muốn quay lại với điện thoại để tìm kiếm cảm giác đó. Đây là lý do nhiều người cảm thấy khó rời khỏi thiết bị, dù biết rằng mình đang lãng phí thời gian.

Ngoài ra, sức khỏe tâm thần cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng quá tải, khiến não bộ không có thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, mạng xã hội còn tạo ra môi trường dễ dẫn đến sự so sánh xã hội, nơi người dùng thường so sánh bản thân với những hình ảnh “hoàn hảo” của người khác. Điều này dễ gây ra cảm giác tự ti, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Cảm giác cô đơn cũng có thể gia tăng, dù người dùng dành nhiều thời gian tương tác trực tuyến.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và máy tính có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, ức chế quá trình sản xuất melatonin - hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Việc sử dụng thiết bị trước khi ngủ khiến người dùng khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu và dễ thức giấc. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm suy giảm chức năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến não bộ.

Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy việc nghiện internet có thể dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc não. Các kết nối giữa những vùng não liên quan đến tư duy chủ động, kiểm soát hành vi và ra quyết định có thể bị suy yếu. Mặc dù những thay đổi này không đồng nghĩa với các bệnh lý nghiêm trọng như sa sút trí tuệ, nhưng chúng là dấu hiệu cảnh báo về tác động lâu dài của việc sử dụng công nghệ thiếu kiểm soát.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)

Những thói quen giúp cải thiện khả năng tập trung và bảo vệ não bộ

Trước những nguy cơ đó, việc xây dựng thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh trở nên vô cùng cần thiết. Một trong những giải pháp hiệu quả là giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Người dùng có thể đặt ra khung giờ cụ thể để sử dụng thiết bị, tránh việc lướt mạng vô thức. Bên cạnh đó, việc tắt các thông báo không cần thiết cũng giúp giảm bớt sự gián đoạn và hạn chế thói quen kiểm tra điện thoại liên tục.

Ngoài ra, việc duy trì các hoạt động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ não bộ. Các bài tập như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ chức năng nhận thức.

Chế độ ăn uống lành mạnh, giàu rau xanh, trái cây, chất béo tốt và đặc biệt là omega-3 cũng góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của não.

Giấc ngủ chất lượng là yếu tố không thể thiếu. Duy trì thói quen ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm giúp não bộ có thời gian phục hồi và loại bỏ các chất thải tích tụ trong ngày.

Song song đó, việc giữ gìn các mối quan hệ xã hội ngoài đời thực cũng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tinh thần, giúp giảm căng thẳng và tăng cảm giác kết nối.

Cuối cùng, thiền định là một phương pháp hiệu quả để cải thiện sự tập trung và giảm căng thẳng. Việc dành vài phút mỗi ngày để thiền giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng hơn, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát sự chú ý và hạn chế sự xao nhãng do công nghệ gây ra.

Nguồn TTXVN