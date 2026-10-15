Thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ ngày nắng sáng có sương mù nhẹ; Nam Bộ có mưa rào và dông

Dự báo, ngày 15/10, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 15/10, phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-3m, hướng đông bắc. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn