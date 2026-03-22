Thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ có mưa rào rải rác, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/3 thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa cục bộ, còn Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đèo núi. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa dông.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều, gây cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất và sinh hoạt của người dân. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, kiểm tra, gia cố nhà cửa, biển quảng cáo và các công trình ngoài trời; đồng thời chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện sương mù và thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn