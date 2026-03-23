Thời tiết ngày 23/3: Vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ, trưa chiều trời nắng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm 22/3 xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đáng chú ý, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10–20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa dông xuất hiện trong thời điểm giao mùa tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trạng thái mưa dông cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ có thể còn duy trì trong những ngày tới, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Người dân tại các khu vực này cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, có thể gây cảm giác oi bức trong những giờ cao điểm trưa chiều.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo baotintuc.vn