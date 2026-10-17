Thông báo đăng ký thi IELTS IDP tại điểm thi Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc

Trung tâm ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc là đối tác chính thức của IDP Việt Nam (Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam - tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là IDP Education (Vietnam) Co., Ltd) đặt địa điểm thi IELTS tại Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Phúc, số 45A, đường Chu Văn An, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc trực tiếp nhận đăng ký, thu lệ phí và hoàn tất các thủ tục đăng ký thi trực tiếp với IDP Việt Nam. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đăng ký thi với IDP, thí sinh sẽ nhận được thông báo thi qua email hoặc qua điện thoại cá nhân.

Nhân dịp Khai trương Điểm thi IELTS quốc tế tại Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Phúc, nhằm đồng hành cùng các thí sinh, hỗ trợ tư vấn đăng ký thi, giúp các thí sinh chủ động hơn trên hành trình chinh phục mục tiêu IELTS của mình, Trung tâm Ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc (đối tác chính thức của IDP Việt Nam) thông báo về việc đăng ký thi IELTS như sau:

1. Thông tin về điểm thi

- Đơn vị tổ chức thi: IDP IELTS

- Địa điểm: Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc, số 45A, đường Chu Văn An, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

- Đối tác đăng ký dự thi: Trung tâm ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc nhận tư vấn và đăng ký thi IELTS IDP tại Vĩnh Phúc.

2. Ưu đãi khi đăng kí thi IELTS trong tháng 10 và 11 năm 2026

- Được giảm ngay 300.000 VNĐ lệ phí thi.

- Tặng Voucher trị giá 1.000.000 VNĐ - Món quà đặc biệt giá trị dành tặng thí sinh đầu tiên đạt Overall 8.0 tại điểm thi Vĩnh Phúc.

- Có cơ hội nhận một trong hai phần quà hấp dẫn: Gấu bông IDP, Bộ túi tote và sticker độc quyền.

- Đặc biệt:

+ 10 thí sinh đầu tiên đăng ký thi ngày 25/10/2026 sẽ được tặng 01 loa Bluetooth mini - món quà công nghệ xinh đẹp, tiện lợi.

+ Được Giảm thêm 200.000 VNĐ lệ phí thi khi đăng ký qua Trung tâm Ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc.

3. Lịch thi tháng 10-11/2026

- Ngày thi đầu tiên tại điểm thi: 25/10/2026.

- Các ngày thi khác: Thi vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (ngày thi có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng đăng ký).

- Ca Thi:

+ Thi Nói: Từ 8h30

+ Thi Nghe - Đọc - Viết: Từ 13h00.

* Lịch thi thử: Thời gian tổ chức: 16:30 - 18:30 (1 tháng 2 buổi). Lần thi thử đầu tiên vào ngày 18/10/2026.

- Số lượng mở trên hệ thống: 20 slots/lần thi.

- Link đăng ký: https://idpvn.wufoo.com/forms/zf56snq0lj7s2i/ (link đăng ký thi thử chung cho các địa điểm thi toàn quốc IDP).

- Nội dung thi thử:

+ Giới thiệu về bài thi IELTS trên máy tính và cách làm bài thi.

+ Thi thử kỹ năng Nghe, Đọc, trải nghiệm kỹ năng Viết.

4. Hồ sơ thi: Ảnh, căn cước công dân/Hộ chiếu đầy đủ các mặt (Ảnh chụp rõ nét, không mất góc cạnh).

5. Lệ phí thi: Nộp tại đối tác đăng ký thi là Trung tâm Ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc (đối tác chính thức của IDP Việt Nam). Cụ thể như sau:

5.1. Đăng ký thi tháng 10-11/2026: Lệ phí thi IELTS là 4.164.000 VNĐ (đã trừ ưu đãi của IDP và Trung tâm Ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc).

5.2. Đăng ký thi thời gian khác: Lệ phí thi IELTS là 4.664.000 VNĐ.

5.3. Các loại phí liên quan

- Phí chuyển phát nhanh DHL để gửi bảng điểm ra nước ngoài (mỗi địa chỉ tối đa 500gr): 1.450.000 VNĐ.

- Phí xuất thêm bảng điểm (sau 1 tháng kể từ khi có kết quả): 200.000 VNĐ.

- Phí xuất và gửi bảng điểm online: Miễn phí.

- Phí chấm phúc khảo (IELTS thường, Life Skill, IELTS One Skill Retake): 2.268.000 VNĐ.

- Phí đổi ngày thi: 1.100.000 VNĐ.

- Phí đổi lịch thi Speaking: 900.000 VNĐ.

* Các mức phí trên đã áp dụng VAT 8% từ 01/07/2023 đến 31/12/2026.

* Phí chuyển phát nhanh DHL để gửi bảng điểm ra nước ngoài bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2023. Lệ phí ở khu vực xa trung tâm có thể áp dụng mức phí khác và lệ phí thay đổi xuất phát từ phía DHL.

6. Cách nộp lệ phí thi

- Phương án 1: Đóng tiền mặt tại Văn phòng Trung tâm ngoại ngữ Educo Vĩnh Phúc (Tầng 1, Toà nhà 5 tầng, số 43, đường Chu Văn An, Phường Vĩnh Phúc).

- Phương án 2: Chuyển khoản.

+ Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản:CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCO VIỆT NAM

+ Số tài khoản:112003056822 tại Ngân hàng Vietinbank Vĩnh Phúc.

+ Nội dung chuyển khoản: IELTS Nguyễn Văn A 25/10/2026

7. Liên hệ:

- Số điện thoại (Zalo): 0845.262.928/0838.262.928

- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575830393491

- Email: educo.vinhphuc@gmail.com

- Link đăng ký: https://forms.gle/LF98EvAcvz8eeGgb9

TB ĐĂNG KÝ THI IELTS TẠI VĨNH PHÚC_1792214661.pdf