Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về nội dung giám sát (đợt 1) và triển khai các nội dung kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 2/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ để thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về nội dung giám sát (đợt 1) và triển khai các nội dung kiểm tra (đợt 2). Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị về phía Đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Dự hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đã thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả giám sát đợt 1 đối với các tỉnh, thành ủy, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương một cách quyết liệt, bài bản. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia cao, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chương trình hành động của tỉnh được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, xác định rõ mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Việc triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị.

Đáng chú ý, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91% - cao hơn mức bình quân chung của cả nước; trong đó 87/148 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Tỉnh đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85 đại biểu HĐND tỉnh; 3.058/3.062 đại biểu HĐND cấp xã (đạt 99,87%), bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm hay hủy kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thông báo kết luận cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học đã thông báo kế hoạch và các nội dung kiểm tra trong đợt 2

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học đã thông báo kế hoạch và các nội dung kiểm tra trong đợt 2, tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Bùi Thị Minh Hoài

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong việc phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 trong quá trình giám sát (đợt 1) vừa qua. Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, bài bản Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các Chỉ thị số 01 và 46 của Bộ Chính trị; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình hành động sát thực tế, đổi mới phương thức tuyên truyền và ứng dụng công nghệ số hiệu quả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh khẩn trương khắc phục các hạn chế đã chỉ ra; rà soát, cập nhật chương trình hành động bám sát định hướng của Hội nghị Trung ương 2. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khơi thông các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2031, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng vào năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, chủ động xây dựng kịch bản quản trị rủi ro trước những biến động mới.

Để công tác kiểm tra (đợt 2) đạt kết quả, đồng chí yêu cầu Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục sát cánh cùng địa phương để kịp thời phát hiện và kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, bất cập cũng như phát hiện, tổng hợp các mô hình hay báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình kiểm tra cần tiến hành khảo sát thực tế ít nhất một đơn vị cấp xã và một số cơ quan liên quan để thu thập minh chứng khách quan cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đi kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và Đảng bộ trực thuộc về những nội dung mà Trung ương đang kiểm tra, giám sát. Đồng thời mong muốn tỉnh bố trí đầu mối phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra làm việc phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo khoa học và không làm gián đoạn các hoạt thường xuyên của địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận sâu sắc, khách quan của Đoàn giám sát. Đồng chí khẳng định những đánh giá này không chỉ ghi nhận kết quả đạt được mà còn chỉ rõ các hạn chế, định hướng giải pháp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là cơ sở quan trọng để rà soát, hoàn thiện các chương trình công tác và nâng cao năng lực lãnh đạo. Đồng thời, tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra đợt 2 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ để Phú Thọ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ