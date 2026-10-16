Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu điện tử,đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử gói thầu mua xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu phục vụ công tác chung của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, trong đó có Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 178-QĐ/UBKTTU ngày 13/10/2026 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu phục vụ công tác chung của Cơ quan;

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ thông báo mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm gửi hồ sơ đề xuất và báo giá dịch vụ tư vấn, cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị có nhu cầu

- Tên đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.- Đầu mối tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan.- Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Nội dung dịch vụ tư vấn

- Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) gói thầu mua xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu phục vụ công tác chung của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Phạm vi công việc: Lập E-HSMT; hoàn thiện E-HSMT theo ý kiến thẩm định và yêu cầu của Cơ quan; hỗ trợ làm rõ E-HSMT; đánh giá E-HSDT, lập báo cáo đánh giá và hoàn thiện các hồ sơ thuộc phạm vi tư vấn theo quy định.

- Quy mô gói mua xe: 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu, mới 100%; giá gói mua xe 1.370.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu mua xe: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Giá gói tư vấn: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn), bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện công việc. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước năm 2026.

- Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, phù hợp tiến độ mua xe trong quý IV/2026.

3. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

- Có tư cách hợp lệ, hoạt động phù hợp với dịch vụ tư vấn đấu thầu; có nhân sự đáp ứng điều kiện hành nghề, chuyên môn và kinh nghiệm theo quy định hiện hành.

- Có khả năng thực hiện việc lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính chính xác và bảo mật hồ sơ.

- Bảo đảm độc lập, không có xung đột lợi ích theo quy định; báo giá trọn gói, xác định rõ phạm vi công việc và thời gian hoàn thành.

4. Hồ sơ đề xuất

- Văn bản đề xuất cung cấp dịch vụ, thông tin liên hệ của đơn vị.

- Hồ sơ pháp lý; hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tương tự (nếu có).

- Danh sách nhân sự dự kiến tham gia, tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Báo giá dịch vụ trọn gói, nêu rõ thuế, các chi phí, thời hạn hiệu lực của báo giá; đề xuất tiến độ và thời gian thực hiện.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, kể từ ngày phát hành Thông báo đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 18/10/2026.

- Địa điểm: Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu chính; hồ sơ phải được tiếp nhận trước thời hạn nêu trên.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất, năng lực và báo giá, Cơ quan xem xét lựa chọn đơn vị đáp ứng yêu cầu để hoàn thiện hợp đồng và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị quan tâm tham gia.

Thông báo số 124 của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ_1792124478.pdf