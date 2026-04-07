Thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao khoá XVI

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp theo, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XVI được thông qua với 474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao tối cao nhiệm kỳ 2026-2030.

Nguồn TTXVN