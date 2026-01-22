Thu hút đầu tư: Ưu tiên từ “lượng” sang “chất”

Tập đoàn Amata (Thái Lan) vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng với quy mô hơn 475ha, tổng vốn trên 185 triệu USD. Dự án định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, đầu tư đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và hệ thống xử lý môi trường. Với gần 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam và hơn 2.500ha đất công nghiệp đã phát triển, việc Amata lựa chọn Phú Thọ là điểm đến thứ 5 cho thấy niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển của tỉnh.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Amata xung quanh vấn đề này.

Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho đại diện Tập đoàn Amata.

Phóng viên: Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong thu hút FDI, chuyển mạnh từ ưu tiên “số lượng dự án” sang “chất lượng tăng trưởng”, coi công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững là tiêu chí then chốt. Với gần 30 năm đầu tư tại Việt Nam, bà nhìn nhận sự chuyển dịch này có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển dài hạn của các tập đoàn quốc tế như Amata?

Bà Somhatai: “Việt Nam đang ở một bước ngoặt quan trọng và Amata đánh giá rất cao chiến lược chuyển dịch từ “số lượng” sang “chất lượng” của Chính phủ. Với gần 30 năm gắn bó tại đây, chúng tôi nhận thấy sự chuyển dịch này không chỉ là một xu thế, mà là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững.

Đối với Amata, chiến lược này hoàn toàn đồng nhất với tầm nhìn xây dựng “Thành phố hoàn hảo” (Perfect City) mà chúng tôi theo đuổi. Chúng tôi không chỉ cho thuê đất thô mà còn xây dựng những hệ sinh thái công nghiệp tích hợp. Việc ưu tiên các ngành nghề công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn giúp chúng tôi thu hút được những khách thuê chất lượng, có trách nhiệm với môi trường và cam kết gắn bó lâu dài.

Thay vì chạy đua về quy mô diện tích, Amata tập trung vào việc kiến tạo hạ tầng đồng bộ, dịch vụ thông minh để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó giúp chúng tôi thu hút được nguồn vốn FDI chất lượng cao, tạo ra giá trị thặng dư cao hơn cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương”.

Phóng viên: Trong thu hút đầu tư, tỉnh Phú Thọ xác định ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động và có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị. Theo bà, đâu là những lợi thế then chốt để Phú Thọ đủ sức “kén chọn” nhà đầu tư và trở thành điểm đến của dòng vốn FDI chất lượng cao trong giai đoạn mới?

Bà Somhatai: Việc Phú Thọ xác định “kén chọn” nhà đầu tư là một bước đi đầy tự tin và có cơ sở vững chắc. Theo quan sát của chúng tôi, Phú Thọ đang sở hữu những “vũ khí” chiến lược mà không phải địa phương nào cũng có:

Thứ nhất là vị trí chiến lược. Phú Thọ nằm tại giao điểm của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối quốc lộ 70 và đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, đảm bảo di chuyển thuận lợi đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Sân bay quốc tế Nội Bài. Vị trí đắc địa này, cùng với khoảng cách địa lý lý tưởng tới tuyến đường sắt đã được quy hoạch nối cửa khẩu Lào Cai với Quảng Ninh, sẽ đưa Phú Thọ trở thành một trung tâm logistics công nghiệp hàng đầu tại vùng Trung du phía Bắc.

Thứ hai là về nguồn lao động. Với dân số trẻ và hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang phát triển, Phú Thọ có khả năng cung ứng nguồn lao động trẻ có kỹ năng, đáp ứng tốt yêu cầu của các ngành công nghệ cao.

Lãnh đạo Tập đoàn Amata khảo sát vị trí đầu tư dự án KCN Đoan Hùng.

Phóng viên: Khu công nghiệp Amata City Phú Thọ được định hướng không chỉ là nơi tập trung sản xuất, mà là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Amata sẽ sàng lọc và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp như thế nào để bảo đảm định hướng “đầu tư theo chất” được thực thi thực chất, không dàn trải?

Bà Somhatai: Tại Amata City Phú Thọ, chúng tôi định hướng thu hút đầu tư FDI chất lượng cao. Chúng tôi ưu tiên các dự án thuộc danh mục công nghệ cao, có chứng nhận xanh hoặc cam kết trung hòa carbon. Đồng thời, chúng tôi tìm kiếm những đối tác có cùng tầm nhìn về trách nhiệm xã hội, thân thiện với môi trường và hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Để làm được điều này, Amata hiện đang hướng tới xây dựng hạ tầng sẵn sàng cho sản xuất xanh (như điện mặt trời mái nhà,...) nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư chất lượng cao.

Phóng viên: Từ kinh nghiệm phát triển hàng nghìn héc ta khu công nghiệp tại Việt Nam và khu vực, bà đánh giá đâu là yếu tố quyết định để một địa phương như Phú Thọ không chỉ thu hút được dự án lớn, mà còn giữ chân được nhà đầu tư chất lượng cao, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế địa phương và quốc gia?

Bà Somhatai: Kinh nghiệm của Amata tại khu vực cho thấy: Thu hút được dự án lớn đã khó, nhưng để họ coi đây là “quê hương thứ hai” và tiếp tục mở rộng đầu tư còn khó hơn. Để có thể giữ chân được các nhà đầu tư, theo tôi có một số điểm mà chúng ta cần triển khai:

Thứ nhất, nhà đầu tư chất lượng cao đi kèm với đội ngũ chuyên gia và nhân sự cấp cao. Họ cần trường học quốc tế, bệnh viện chất lượng, không gian sống xanh và an toàn. Phú Thọ cần phát triển song hành khu công nghiệp với các khu đô thị dịch vụ tiện ích để đáp ứng nhu cầu sống của các chuyên gia và người lao động.

Thứ hai, nhà đầu tư cần một môi trường kinh doanh ổn định. Mọi sự hỗ trợ từ chính quyền cần được duy trì xuyên suốt vòng đời của dự án, chứ không chỉ ở giai đoạn cấp phép.

Thứ ba, họ kỳ vọng vào quy mô sản xuất lớn để tối ưu hóa vốn đầu tư. Đó là lý do tại sao Amata sẽ không dừng lại ở 50 ha. Chúng tôi có những tham vọng lớn hơn nhiều ở Phú Thọ với hàng nghìn héc ta trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Bà Somhatai Panichewa.

Ngọc Tuấn (Thực hiện)