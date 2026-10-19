Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc

Chiều 19/10, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm rà soát, xác định chính xác chức năng sử dụng đất tại các dự án đã được giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch và triển khai trước thời điểm Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được phê duyệt; đồng thời cập nhật các định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được điều chỉnh tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất: Rà soát, xác định chính xác chức năng sử dụng đất tại 11 dự án phát triển đô thị, gồm: Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên; Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc; Khu dịch vụ Sông Hồng thủ đô Bắc Đầm Vạc; Khu phố mới FairyTown; Khu nhà ở đô thị khu dân cư số 3; Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường thuộc dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường; Khu nhà ở đô thị thuộc dự án Bệnh viện đa khoa, viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị; Khu đô thị mới phường Xuân Hòa; Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City; Khu nhà ở dịch vụ Đồng Văn và Khu nhà ở Đông Hưng.

Nhóm thứ hai: Rà soát, xác định chính xác chức năng sử dụng đất tại 7 khu đất phục vụ công cộng cấp đô thị hiện hữu, trong đó có Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện K74, Sân vận động Phúc Yên, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và Bệnh viện Quân đội 109.

Nhóm thứ ba: Cập nhật định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu chức năng đô thị và hệ thống giao thông chính theo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ đã được điều chỉnh. Các nội dung đáng chú ý gồm điều chỉnh phạm vi Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; bổ sung Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh; bổ sung, mở rộng một số cụm công nghiệp; điều chỉnh định hướng phát triển đô thị khu vực hồ Sáu Vó, phía Tây Nam đường Nguyễn Tất Thành, khu vực xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và hướng tuyến một số tuyến giao thông kết nối.

Theo phương án đề xuất, diện tích lập quy hoạch là 318,6km2, quy mô dân số khoảng 1 triệu người, không thay đổi so với quy hoạch được duyệt. Nội dung điều chỉnh cục bộ không làm thay đổi quy mô, tính chất đô thị, hệ thống hạ tầng khung, cấu trúc và các phân khu chức năng chính; đồng thời hướng tới bảo đảm tính thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Theo tỉnh, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, cụ thể hóa một số định hướng phát triển trong quy hoạch tỉnh, đồng thời bảo đảm cơ sở quy hoạch trong thời gian lập các đồ án quy hoạch chung đô thị mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong công tác quy hoạch, đặc biệt là việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành viên Đoàn công tác của Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá đầy đủ tác động của phương án điều chỉnh, xác định rõ phạm vi, ranh giới và những nội dung thực sự cần thiết. Trong đó, chú trọng quy hoạch các khu đô thị, hệ thống cây xanh, bảo đảm sự kết nối, đồng bộ về không gian đô thị giữa ba vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch đô thị và nông thôn theo định hướng của điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ, làm cơ sở triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và khai thác hiệu quả không gian phát triển. Đồng thời, rà soát những bất cập trong các đồ án quy hoạch hiện hành, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, tăng cường kết nối hạ tầng và tạo dư địa phát triển mới.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các dự án còn tồn tại, vướng mắc, xác định những nội dung thực sự cần thiết phải điều chỉnh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn công tác.

Đồng chí mong muốn Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tính đồng bộ, tạo cơ sở thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hường