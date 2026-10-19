Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành Công Thương năm 2026

Sáng 19/10, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương, Sở Tài chính báo cáo kịch bản tăng trưởng lĩnh vực Công Thương quý IV/2026 và đề xuất phương án đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành Công Thương đạt nhiều kết quả tích cực. Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế. Giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 154.650 tỷ đồng, chiếm 44,78% GRDP, tăng 14,3%, đóng góp 6,18 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung 10,01% của tỉnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 129.401 tỷ đồng, tăng 16,98%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 116,68 tỷ USD. Điện thương phẩm tăng 13,14%. Lực lượng quản lý thị trường xử lý 754 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 4,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả nổi bật của ngành trong 9 tháng năm 2026.

Kiên định mục tiêu GRDP năm 2026 tăng 11%, trong quý IV/2026, ngành Công Thương dự kiến và phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp tăng 20,2%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 22,9%; giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 10,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 45.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 30 tỷ USD, nhập khẩu đạt 14,62 tỷ USD...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, ngành Công Thương tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Duy trì đà tăng công nghiệp, thực hiện kế hoạch xuất khẩu; nâng doanh thu bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng cuối năm; bảo đảm điện, tháo gỡ vướng mắc hạ tầng cụm công nghiệp; bảo đảm nguyên liệu và an toàn sản xuất; hoàn thành các đề án, chương trình công tác năm 2026.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng quý IV; giải pháp duy trì đà tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, phục hồi các ngành sản xuất; tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng cụm công nghiệp và lưới điện...

Các đại biểu cũng phân tích điểm nghẽn của khu vực dịch vụ; đề xuất giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Kiên định với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%, các sở, ngành liên quan cần quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương. Đồng chí đề nghị nguyên tắc thực hiện là ưu tiên những việc xử lý được ngay trong quý IV để chuyển thành sản lượng, doanh thu, tiến độ giao hàng. Mỗi vướng mắc phải có đầu mối, mốc thời gian, kết quả giải quyết cụ thể. Công tác triển khai đảm bảo 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Cùng với đó, cần sự phối hợp và quyết tâm cao của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, hoàn thiện hồ sơ tham mưu thành lập các cụm công nghiệp trong quý IV. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo đảm cung ứng điện, giải quyết kịp thời các thủ tục hải quan, thuế; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch và dịch vụ cuối năm.

Đồng chí giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, thống nhất số liệu và hoàn thiện kịch bản, nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp, điện thương phẩm, doanh thu bán lẻ, kim ngạch xuất nhập khẩu, mức tăng quý IV được giao so với kết quả 9 tháng. Sau đó, cập nhật hằng tháng.

Riêng đối với chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, phải có giải pháp cụ thể, xác định người chịu trách nhiệm; nếu vượt thẩm quyền, báo cáo ngay UBND tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương báo cáo tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa.

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu dự hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với phương án đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa.

Đức Anh