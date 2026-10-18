Thúc đẩy Dự án Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Hòa Bình

Chiều 18/10, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cộng hòa Pháp do bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm phụ trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có ông Didier Le Bret, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cùng đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và các đơn vị liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng quà cho bà Éléonore Caroit và các thành viên đoàn công tác của Cộng hòa Pháp.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và khảo sát thực địa Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Tại các điểm đến, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các cơ quan chuyên môn đã giới thiệu tổng quan, trao đổi những nội dung liên quan đến quá trình triển khai các dự án, đồng thời thông tin về định hướng đầu tư, những hạng mục trọng tâm và mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Bà Éléonore Caroit cùng các thành viên đoàn công tác tham quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tại buổi làm việc, bà Éléonore Caroit và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao ý nghĩa của Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình. Đây là dự án hướng tới nâng cao năng lực chống chịu của đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chất lượng môi trường sống của người dân.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là một trong những dự án năng lượng có sự tham gia hỗ trợ tài chính của Pháp thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay tại Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 23/6/2026; UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 24/8/2026. Tổng vốn thực hiện dự án dự kiến hơn 1.495 tỷ đồng, gồm vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng. Trong đó, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ phần vốn vay, Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (WARM) tài trợ phần vốn viện trợ không hoàn lại.

Đoàn công tác của Cộng hòa Pháp nghe Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình giới thiệu về Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Dự án gồm 3 hợp phần chính: Xây dựng, cải thiện hệ thống thoát nước chống ngập lụt và không gian công cộng đô thị; nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị thiết yếu thông qua thu gom, xử lý nước thải; hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý, thực hiện dự án và vận hành đô thị.

Các hạng mục dự kiến tập trung cải thiện hệ thống thoát nước ở 2 bờ sông Đà và khu vực Kỳ Sơn; nâng cao khả năng điều tiết nước tại các hồ Thịnh Lang, Rộc Khớp, Dè; xây dựng, nâng cấp các trạm bơm, mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải công suất khoảng 5.000m3/ngày đêm. Qua đó, góp phần giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đoàn công tác của Cộng hòa Pháp tham quan thực địa các khu vực, điểm triển khai dự án cải thiện hệ thống thoát nước và chống ngập lụt tại phường Hòa Bình.

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ bày tỏ mong muốn bà Éléonore Caroit tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy dự án. Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các bên liên quan, khẩn trương hoàn thiện những thủ tục cần thiết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị Chính phủ Pháp thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tích cực hỗ trợ tỉnh Phú Thọ về nguồn vốn trong thực hiện Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Éléonore Caroit đánh giá cao ý nghĩa của Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình, nhất là mục tiêu nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước những tác động của biến đổi khí hậu, cải thiện hệ thống hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải và chất lượng môi trường sống.

Bà Éléonore Caroit nhấn mạnh: Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác có thêm thông tin về tình hình triển khai, các hạng mục đầu tư trọng tâm, cũng như những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện dự án. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, phối hợp nhằm thúc đẩy dự án theo kế hoạch.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo kế hoạch dự kiến, công tác khảo sát, lập báo cáo được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, phấn đấu phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 2/2027. Việc chủ động phối hợp giữa các cơ quan liên quan và nhà tài trợ có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thiện thủ tục, sớm đưa các hạng mục đầu tư vào thực hiện.

Mạnh Hùng