Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào

Chiều 25/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vanhxay Phongsavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra và phòng, chống tham nhũng của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước đã giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác; cho rằng quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc; hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác, qua đó tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Trong bối cảnh hai nước đang triển khai các mục tiêu phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng Việt Nam và Lào; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng Việt Nam và Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng hai nước chủ động rà soát, cập nhật nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, thanh tra, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước. Thủ tướng đề nghị Ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Nhà nước Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất; qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng chí Vanhxay Phongsavanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào đến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; đồng thời thông tin tới Thủ tướng Chính phủ một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả công tác của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, Thanh tra Nhà nước Lào trong thời gian qua; các hoạt động chính của chuyến thăm, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa hai Đoàn đại biểu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của hai Đảng và Thanh tra Nhà nước Lào với Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

Đồng chí Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước, đặc biệt là Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các Cơ quan Kiểm tra, Thanh tra của hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký kết, góp phần vun đắp đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.

Theo baochinhphu.vn