Thua Australia, U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết châu Á

Trước U17 Australia quá mạnh, U17 Việt Nam dù nỗ lực nhưng vẫn để thua với tỷ số 0-3 ở tứ kết U17 châu Á.

U17 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trước U17 Australia nhưng sớm gặp nhiều khó khăn bởi lối chơi áp sát quyết liệt của đối thủ. Ngay phút thứ 5, đại diện châu Đại Dương đã tạo ra cơ hội nguy hiểm từ một tình huống phạt góc với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút sau đó, U17 Australia tiếp tục tận dụng ưu thế thể hình và tranh chấp mạnh mẽ ở khu vực giữa sân khiến các pha phối hợp của U17 Việt Nam thiếu sự mạch lạc. Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn có cơ hội đáng chú ý ở phút 22 khi Văn Dương tung đường chọc khe thông minh để Sỹ Bách thoát xuống, nhưng cú dứt điểm cuối cùng bị hậu vệ Australia lao về cản phá.

Sức ép liên tục của U17 Australia cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 40. Sau một tình huống phạt góc gây hỗn loạn trong vòng cấm, hàng thủ U17 Việt Nam không thể phá bóng dứt khoát do lép vế về thể hình và Oliver O'Carroll đã nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0. Bàn thua ở cuối hiệp khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland gặp nhiều áp lực trước giờ nghỉ, trong khi Australia càng chơi càng tự tin với thế trận chặt chẽ và giàu sức mạnh.

Bước sang hiệp hai, U17 Australia chủ động chơi thấp đội hình và nhường quyền kiểm soát bóng cho U17 Việt Nam nhằm chờ cơ hội phản công. Dù nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu, đại diện Đông Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đối thủ. Phút 60, Australia tiếp tục cho thấy sự hiệu quả khi Georgio Hassarati tận dụng ưu thế thể hình để vượt qua trung vệ U17 Việt Nam rồi dứt điểm góc hẹp đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của U17 Việt Nam nhưng sự chắc chắn của Australia khiến các pha lên bóng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến phút 75, Akeem Gerald thực hiện pha đi bóng đầy sức mạnh, vượt qua hàng loạt hậu vệ áo đỏ trước khi dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu khi U17 Australia cho thấy sự vượt trội về thể lực, khả năng tranh chấp và tận dụng cơ hội để giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Việt Nam.

Theo thethao247