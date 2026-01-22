Thuê bao di động khi đổi máy điện thoại sẽ phải sinh trắc học khuôn mặt

Các thuê bao di động khi đổi máy điện thoại sẽ phải sinh trắc học khuôn mặt. Đây là biện pháp kỹ thuật để bảo vệ người dùng trước vấn nạn lừa đảo và cuộc gọi rác.

Tại cuộc họp báo hồi tháng 7/2023 của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN), đại diện Thanh tra Bộ cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện vẫn còn tình trạng một số thuê bao được đăng ký ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong thời gian ngắn, đại lý cố tình dùng chính thông tin của mình kích hoạt cả nghìn SIM sau đó tung ra thị trường, bán lại mà không cập nhật/thay đổi thông tin chính chủ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ lụy cuộc gọi rác và cuộc gọi lừa đảo hoành hành xã hội.

Những sự việc trên sẽ chấm dứt sau khi Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao viễn thông di động mặt đất được ban hành.

Hiện Bộ KH&CN đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao viễn thông di động mặt đất. Theo đó, nhằm bảo đảm triển khai các giải pháp xác thực phù hợp, các số thuê bao di động mặt đất đang hoạt động phải được đánh giá, phân loại tối thiểu theo: giấy tờ sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động, hoạt động của khách hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Cụ thể, thuê bao di động được đăng ký, sử dụng bởi các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện biện pháp xác thực sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định, chứng minh chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với giao dịch thông tin sinh trắc học sử dụng khuôn mặt của cá nhân hoặc của người đại diện của tổ chức đến đăng ký số thuê bao với thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo trùng khớp tối thiểu 4 trường thông tin, bao gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động có thể được tiến hành tối thiểu qua một trong 3 phương thức. Thứ nhất, qua phương thức trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Thứ hai, các thuê bao thực hiện qua phương thức trực tuyến thông qua ứng dụng di động hoặc trang web của doanh nghiệp viễn thông. Thứ ba, các thuê bao di động có thể đến trực tiếp tại điểm của doanh nghiệp viễn thông.

Điểm mấu chốt của thông tư này là các thuê bao di động sẽ có thêm hình thức vào ứng dụng VNeID để kiểm tra và xác thực số điện thoại của mình đang sử dụng có chính xác hay không và sẽ xác nhận trên ứng dụng này. Những thuê bao di động có đăng ký bằng căn cước công dân của khách hàng nhưng không phải do khách hàng sử dụng sẽ bị loại bỏ và phải đăng ký lại thông tin cá nhân chính chủ. Các thuê bao di động khi đổi máy điện thoại sẽ phải sinh trắc học khuôn mặt. Đây là biện pháp kỹ thuật để bảo vệ người dùng trước vấn nạn lừa đảo và cuộc gọi rác.

Hồi tháng 5/2024, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn VNPT, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, tuy chưa đề cập đến VNeID nhưng đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải định danh thuê bao di động để chống lừa đảo trên không gian mạng.

Theo ông Tô Dũng Thái, các nhà mạng phải có trách nhiệm trong việc phát triển các công cụ, giải pháp phòng chống lừa đảo. Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển, xây dựng các công cụ định danh (brandname) trên hạ tầng viễn thông, bao gồm SMS Brandname, Voice Brandname. Khi có cuộc gọi, tin nhắn đến, người dùng di động có thể định danh được rõ người liên lạc là ai, điều này sẽ góp phần làm giảm bớt hoạt động lừa đảo.

Không chỉ cần định danh cuộc gọi, tin nhắn, nhà mạng cũng cần phát triển các giải pháp giúp định danh người dùng khi sử dụng dịch vụ số. Theo ước tính, với các dịch vụ số phổ biến như hành chính công, tài chính, mạng xã hội, email, sẽ có khoảng 80 triệu người dùng Việt Nam, tương đương 800 triệu tài khoản cần định danh trên mạng.

Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho rằng, các nhà mạng cần phối hợp, chung tay triển khai đồng bộ việc định danh, xác thực người dùng và dịch vụ, cung cấp các dịch vụ viễn thông theo định danh, phát triển công cụ bảo vệ chủ động và sử dụng năng lực viễn thông, công nghệ số để tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về các hình thức lừa đảo, cách sử dụng không gian mạng an toàn.

Việc kiểm tra thông tin và định danh trên ứng dụng VNeID sẽ là biện pháp kỹ thuật để định danh chính xác người dùng với số thuê bao có đăng ký từ thông tin căn cước công dân của họ. Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu số thuê bao đó được sử dụng vào mục đích phi pháp khi bị cơ quan chức năng phát hiện cho dù người dùng không sử dụng số thuê bao này. Như vậy, sẽ ngăn chặn được vấn nạn mua bán SIM rác hay việc đại lý SIM thẻ dùng thông tin căn cước công dân của khách hàng để đăng ký cả nghìn SIM bán ra thị trường.

