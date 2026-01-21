Thuế Phú Thọ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong mô hình chính quyền hai cấp

Trong nhiều năm qua, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN). Do đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp FDI càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, những thay đổi về địa giới hành chính, đầu mối quản lý, phân cấp, phân quyền khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tác động trực tiếp đến doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như thủ tục hành chính thuế, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, việc kế thừa và áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, cũng như công tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, ngành Thuế Phú Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình hỗ trợ, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định cho các doanh nghiệp FDI.

Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế để cho doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách, thủ tục hành chính thuế.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Thuế tỉnh Phú Thọ đã xác định rõ nhiệm vụ và phân công quản lý thuế đến từng doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo đảm dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời tăng cường mức độ tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp FDI.

Theo đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp FDI. Cụ thể, đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp FDI trong quá trình sáp nhập địa bàn hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm thông tin đăng ký thuế, địa chỉ hành chính, người đại diện theo pháp luật.

Sau sáp nhập, các thông tin về phòng quản lý, địa chỉ, email, số điện thoại, công chức đầu mối hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế; quy trình tiếp nhận, xử lý vướng mắc theo mô hình chính quyền hai cấp được công khai đầy đủ. Đồng thời, Thuế tỉnh chủ động phối hợp liên thông với các cơ quan trên địa bàn để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các nội dung liên quan đến điều chỉnh thông tin pháp lý sau sáp nhập, kế thừa ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với các dự án FDI trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, hồ sơ thuế điện tử; tiếp nhận, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Thuế tỉnh giao Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (đơn vị trực tiếp quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp FDI) thành lập các “tổ mềm” theo từng chức năng, lĩnh vực gồm: Tổ kê khai và kế toán thuế; Tổ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Tổ kiểm tra tại bàn; Tổ chính sách; Tổ thu nhập cá nhân; Tổ kiểm tra chéo hồ sơ hoàn thuế. Các tổ xây dựng sổ tay nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức gắn với giải quyết các nhiệm vụ, công việc thực tế phát sinh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới cũng được Thuế tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng. Trong năm, nhiều chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung như Luật Quản lý thuế, 9 Nghị định và 4 Thông tư. Trên cơ sở đó, Thuế tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai các hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp FDI nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định mới, tạo thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển...

Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thuế tỉnh cùng việc tổ chức triển khai công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp FDI linh hoạt, đúng trọng tâm, đúng đối tượng, công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong năm 2025 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, số thu NSNN đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao; tỷ lệ nộp tờ khai đạt 99,05%, tỷ lệ nộp đúng hạn đạt 99,34%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng hạn đạt 99,8%; số nợ thuế đến ngày 31/12/2025 giảm 59 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,6% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp FDI, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thuế, đầu tư nhằm hạn chế khoảng trống pháp lý và xung đột trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI thông qua việc tổ chức định kỳ các hội nghị đối thoại theo địa bàn, khu công nghiệp; lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ, thủ tục hành chính để kịp thời điều chỉnh phương thức quản lý, hỗ trợ phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về chính sách thuế quốc tế, quản lý FDI; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu; xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Văn Học