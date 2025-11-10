Thượng viện Mỹ tiến gần thỏa thuận mở cửa lại chính phủ

Một số Thượng nghị sĩ Dân chủ đang phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ kế hoạch mở cửa lại chính phủ nếu đạt được các nhượng bộ quan trọng từ Nhà Trắng, mở ra hy vọng chấm dứt thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Một số Thượng nghị sĩ Dân chủ đang ra tín hiệu sẵn sàng bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ nếu họ đạt được một số nhượng bộ quan trọng cuối cùng từ Nhà Trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy một bước đột phá lớn, có thể chấm dứt thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ, sẽ sớm xảy ra.

Dẫn nguồn thạo tin liên quan đến các cuộc đàm phán, đài truyền hình CNN cho biết thỏa thuận mới sẽ bao gồm một biện pháp tạm thời để gia hạn ngân sách chính phủ cho đến tháng 1, kèm theo một gói ngân sách lớn hơn nhằm cấp đầy đủ nguồn lực cho một số cơ quan chủ chốt.

Dự luật lớn hơn sẽ bao gồm ba dự luật phân bổ ngân sách cả năm, liên quan đến xây dựng quân sự và các vấn đề cựu chiến binh, ngành lập pháp và Bộ Nông nghiệp. Khoản ngân sách này bao gồm 203,5 triệu USD tài trợ mới để tăng cường các biện pháp an ninh và bảo vệ cho các thành viên Quốc hội, bên cạnh 852 triệu USD dành cho Cảnh sát Điện Capitol, theo bản tóm tắt do Thượng nghị sĩ Patty Murray - người đứng đầu nhóm phân bổ ngân sách của đảng Dân chủ -cung cấp về dự luật cấp ngân sách cho ngành lập pháp.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới sẽ không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA) sắp hết hạn - một yêu cầu quan trọng của đảng Dân chủ và là điểm bế tắc trong các lần bỏ phiếu trước đó - nhưng sẽ đảm bảo có một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về vấn đề này vào thời điểm sau.

Nguồn tin cho biết, đảng Dân chủ nhận thấy lập trường cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, phản đối việc gia hạn các khoản trợ cấp theo đạo luật ACA, sẽ ngăn cản cơ hội thực sự đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề này. Vì vậy, một số thành viên trong đảng sẵn sàng chấp nhận giải quyết riêng vấn đề này sau, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ ngày càng trầm trọng.

Theo nguồn tin, vẫn còn một số điểm mấu chốt cần được giải quyết trước khi chính phủ có thể mở cửa trở lại. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là yêu cầu của đảng Dân chủ về việc khôi phục vị trí cho các nhân viên liên bang đã bị chính quyền Tổng thống Trump sa thải.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng có thể sẽ có sự đảo ngược đối với một số biện pháp cắt giảm nhân sự đã được thực hiện trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra, do các cuộc đàm phán cuối cùng đang diễn ra ở hậu trường. Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune đã ám chỉ rằng cuộc bỏ phiếu ban đầu có thể diễn ra sớm nhất vào chiều tối 9/11 (giờ Washington D.C.).

Trước tiên, Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua biện pháp tạm thời do Hạ viện phê chuẩn, nghĩa là cần có tám nghị sĩ Dân chủ ủng hộ để dự luật được thông qua. Sau đó, Thượng viện sẽ sửa đổi dự luật này với gói tài trợ lớn hơn đã được hai đảng đàm phán.

Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, nó sẽ phải quay trở lại Hạ viện để phê chuẩn lần cuối trước khi chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Trump nhằm mở cửa trở lại chính phủ. Quá trình này có thể mất thêm vài ngày nữa.

Nguồn baotintuc.vn