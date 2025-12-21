Thổ Nhĩ Kỳ và Hamas thảo luận về giai đoạn 2 kế hoạch hòa bình Gaza

{title}
{publish}
{head}
Hai bên đã trao đổi về các bước cần thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động mà họ cho là Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, thảo luận những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/8/2025 bắt đầu thực hiện chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza (ảnh) nhằm “rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas”. Trong khi đó, lực lượng Hamas đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài trong 60 ngày do các nước Arập bảo trợ, theo đó trả tự do cho 10 con tin còn sống cũng như trao trả thi thể của 18 con tin đã thiệt mạng, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế. THX/TTXVN
Theo Reuters, Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 20/12, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã gặp Trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil Al-Hayya để thảo luận các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình tại Gaza.
Theo các nguồn tin trên, phát biểu với điều kiện giấu tên, Giám đốc MIT Ibrahim Kalin đã gặp phái đoàn Hamas tại Istanbul trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Hai bên đã trao đổi về các bước cần thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động mà họ cho là Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.
Các nguồn tin cho biết thêm, hai bên cũng thảo luận những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, qua đó tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch, song không cung cấp thêm chi tiết.
Nguồn Vietnam+
Ngày 18/12, tại kỳ họp thường kỳ lần thứ VI, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X đã thảo luận về Kế hoạch kinh tế năm 2026, với mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 1% trong năm tới.
Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy các nỗ lực hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, hướng tới giảm căng thẳng và khôi phục thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.
Trong bối cảnh Brussels chìm trong làn sóng biểu tình dữ dội của giới nông dân, việc ký kết hiệp định thương mại tự do EU-MERCOSUR được dời sang tháng Giêng năm tới.
Thượng viện Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật quốc phòng trị giá 901 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Sau khi được thông qua, văn bản này sẽ được chuyển tới Nhà...
INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các...
Tổng cộng 8 chuyến bay sẽ được thực hiện, đưa đến Darfur các mặt hàng thiết yếu như vật liệu che chắn tạm thời, dụng cụ vệ sinh, vật dụng về nước và trang thiết bị y tế.
Ngày 15/12, trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới Campuchia-Thái Lan, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới...