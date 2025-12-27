Xã vùng cao Đà Bắc chủ động chuẩn bị cho ngày hội bầu cử

Trong bối cảnh vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xã Đà Bắc đang tích cực, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần chủ động, bài bản, đúng quy định, địa phương quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, ngay từ sớm, xã Đà Bắc đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã; xây dựng kế hoạch tổng thể và triển khai đồng bộ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên.

Theo đồng chí Đinh Hồng Tuyến - Phó Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội xã Đà Bắc, Ủy ban Bầu cử xã đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào chủ Nhật, ngày 15/3/2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để Nhân dân lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Kế hoạch bầu cử của xã Đà Bắc được xây dựng khoa học, bài bản, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Các mốc thời gian quan trọng được xác định cụ thể: Thành lập các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử trước ngày 4/1/2026; quyết định thành lập tổ bầu cử chậm nhất ngày 31/1/2026; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã chậm nhất ngày 30/11/2025. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện từ ngày 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026, kể cả bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ vào ngày nghỉ, cuối tuần nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử.

Đến nay, xã đang triển khai các nội dung theo đúng lộ trình đề ra, đã tổ chức hiệp thương lần thứ Nhất, thống nhất cao về yêu cầu lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có năng lực và trách nhiệm tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Mục tiêu xuyên suốt là lựa chọn được những đại biểu “đủ tâm - đủ tầm - đủ uy tín”, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Cán bộ phòng văn hóa - xã hội Đà Bắc rà soát kế hoạch bầu cử.

Cuối tháng 12/2025, Ủy ban Bầu cử xã Đà Bắc tổ chức hội nghị thống nhất ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu tại mỗi đơn vị. Theo đó, xã có 7 đơn vị bầu cử, với tổng số 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc phân bổ đại biểu được thực hiện khoa học, hợp lý, bảo đảm tương quan dân số, địa bàn, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử, đồng thời là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở hạ tầng xã Đà Bắc ngày càng khang trang.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu; quyền và nghĩa vụ của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu theo độ tuổi, giới tính, vùng miền, thành phần xã hội.

Đặc biệt, xã chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử nhiệm kỳ này gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, động viên cử tri tự giác, tích cực nghiên cứu danh sách người ứng cử, tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Công tác nhân sự được chuẩn bị sớm, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ nhưng vẫn bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Việc xác định cơ cấu đại biểu được thực hiện hài hòa giữa các lĩnh vực, thành phần xã hội; chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, qua đó phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Song song với các nội dung chuyên môn, xã Đà Bắc chú trọng chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ bầu cử; triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Cùng với đó, xã sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác bầu cử ở cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm mới của Luật Bầu cử, quy trình, thủ tục, các mốc thời gian quan trọng; kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống; yêu cầu về niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với dữ liệu dân cư.

Đồng chí Đào Tiến Quyết - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng bầu cử xã cho biết: Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, địa phương vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 8%; tổng giá trị sản phẩm khoảng 1.862,98 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,16%, hộ cận nghèo 10,74%. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để xã Đà Bắc tổ chức thành công cuộc bầu cử, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Xã Đà Bắc đang chủ động, bài bản chuẩn bị cho ngày bầu cử, quyết tâm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lê Chung