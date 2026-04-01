Tinh gọn để nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 1/2/2026, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ. Đây không chỉ là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hoá chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Trung du - miền núi phía Bắc.

Theo Đề án sáp nhập do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, việc hợp nhất hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh đổi mới hệ thống GDNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo ngành nghề đào tạo, đồng thời phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

Giáo viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ hướng dẫn sinh viên khoá K55 nghề Điện công nghiệp trong giờ thực hành.

Trước thời điểm sáp nhập, hai trường có bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động cũng bộc lộ một số hạn chế. Một trong những bất cập lớn là tình trạng trùng lặp ngành nghề đào tạo. Cụ thể, các nghề Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Hàn, Kế toán doanh nghiệp được tổ chức đào tạo ở cả hai trường, dẫn đến phân tán nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quy mô tuyển sinh. Điều này làm giảm hiệu quả đầu tư, trong khi yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao và đòi hỏi tính chuyên sâu.

Bên cạnh đó, quy mô đào tạo giữa các ngành chưa thực sự cân đối. Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp có tiềm năng, nhưng quy mô tuyển sinh còn hạn chế; trong khi đó, các ngành kỹ thuật công nghiệp lại có nhu cầu lớn, nhưng chưa được đầu tư tương xứng. Việc duy trì hai đầu mối đào tạo riêng biệt cũng gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Đáng chú ý, mặc dù chất lượng đào tạo được xã hội đánh giá tích cực với trên 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, nhưng việc phát triển theo hướng quy mô lớn, đa ngành, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp vẫn còn dư địa.

Trong bối cảnh đó, việc sáp nhập hai trường nhằm hình thành một cơ sở GDNN đa ngành, quy mô lớn, có năng lực đào tạo toàn diện, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động được xác định là giải pháp mang tính chiến lược. Đồng thời, đây cũng là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động đào tạo không bị gián đoạn. Nhà trường đã khẩn trương ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ làm cơ sở vận hành thống nhất. Đến nay, các quy chế quan trọng như quản lý đào tạo, chi tiêu nội bộ, tuyển sinh, chế độ nhà giáo, quản lý học sinh, sinh viên và một số quy định liên quan đã được ban hành, đưa vào thực hiện.

Công nghệ ô tô là một trong những ngành nghề trọng điểm thu hút nhiều học sinh, sinh viên theo học.

Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức được triển khai đồng bộ. Nhà trường đã hoàn thành bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý đối với 16 khoa, phòng, trung tâm, từng bước ổn định bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát huy năng lực đội ngũ sau sáp nhập.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được tập trung triển khai là rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo. Trên cơ sở kế thừa thế mạnh của hai trường trước đây, nhà trường tiến hành sắp xếp lại các ngành nghề, khắc phục tình trạng trùng lặp, đồng thời định hướng phát triển các ngành nghề trọng điểm. Theo đó, các nghề xã hội có nhu cầu cao như: Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tiếp tục được xác định là mũi nhọn, bên cạnh một số ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp phù hợp với đặc thù địa phương. Việc điều chỉnh này không chỉ nâng cao hiệu quả đào tạo mà còn góp phần đáp ứng sát nhu cầu của doanh nghiệp.

Song hành với đó, nhà trường duy trì ổn định hoạt động giảng dạy, học tập, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn chuyển tiếp. Công tác tuyển sinh cũng đang được triển khai. Nhà giáo Ưu tú Lê Đức Vũ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời điểm này, nhà trường vừa ổn định đội ngũ, vừa duy trì hoạt động đào tạo, đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh. Năm 2026, trường được giao chỉ tiêu đào tạo 365 sinh viên hệ cao đẳng và 1.467 học sinh hệ trung cấp. Nhà trường đã thành lập hội đồng tuyển sinh và triển khai tuyên truyền, tư vấn đến từng địa phương, trường học”.

Thực tế cho thấy, chất lượng đào tạo của nhà trường tiếp tục được khẳng định. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt hơn 80%, trong đó nhiều ngành đạt từ 95 - 100% như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ ô tô. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường nâng cao uy tín, thu hút người học trong thời gian tới. Phát huy lợi thế về cơ sở vật chất và vị trí địa lý sau sáp nhập, nhà trường sở hữu hệ thống cơ sở đào tạo, trung tâm thực nghiệm lâm sinh, trung tâm đào tạo lái xe cùng quỹ đất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đào tạo gắn với thực hành, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Hồng Nhung